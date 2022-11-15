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15 November 2022

Росфинмониторинг может получить доступ к видеозаписям из банков

Такие поправки ко второму чтению были внесены в «антиотмывочный» закон, и они призваны помочь в борьбе с финансированием терроризма и обнальщиками.
Фото: BriefCam

Росфинмониторинг может получить право запрашивать у банков фото- и видеоматериалы с камер, установленных в отделениях банков и в банкоматах, для борьбы с незаконным обналичиванием денег и финансированием терроризма. Новые требования внесены в качестве поправок ко второму чтению в Госдуме законопроекта о внесении изменений в основной «антиотмывочный» закон, об этом сообщает РБК со ссылкой на документ.

 

 

Представитель Росфинмониторинга подтвердил, что служба разработала такие поправки по поручению Правительства:

«Требование будет касаться лишь имеющихся у финансовых организаций материалов, не обязывая их дополнительно организовать фотосъемку и видеозапись».

Речь идёт о фото и видео, сделанных уже после вступления поправок в силу, следует из текста документа.

В ведомстве также пояснили, что записи с камер видеонаблюдения и фотофиксация помогут  «установить реального держателя банковской карты, а также местонахождение лиц, находящихся в розыске, что способствует раскрытию преступлений». Объём и характер запрашиваемой информации будет определять Правительство.

Уточняется, что сейчас такие данные предоставляются только по решению суда, если идет расследование. Однако, как отметил адвокат юридической компании «Сотби» Алексей Лежников, сейчас к моменту выявления преступлений, связанных с обналичиванием денег, записи с банкоматов и из отделений банков оказываются удаленными из-за истечения сроков их хранения на серверах. По словам юриста адвокатского бюро Asterisk Степана Хантимирова, поправки помогут в розыске дроперов — лиц, которые принимают на свои или чужие счета и карты незаконно выведенные средства и обналичивают их за процент.

При этом сейчас каждый банк самостоятельно решает, в каком формате записывать, и определяет срок хранения материалов, пояснил вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков. «Чтобы их предоставлять, нужно тогда такие материалы выгружать и где-то хранить», — сказал он. Войлуков также отметил, что должны появиться какие-то стандарты, регламентирующие в том числе то, в каком формате Росфинмониторинг будет принимать информацию от банков. В этом случае обязательно появятся какие-то расходы, которые лягут на участников рынка, считает Войлуков.

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