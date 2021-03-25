Росфинмониторинг проследит за стримерами и криптовалютами

Росфинмониторинг прорабатывает вопрос о правовом регулировании деятельности стримеров, банкам важно идентифицировать получателей донатов (пожертвований). Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель директора службы Герман Негляд:

«Речь идет о регулировании стрим-деятельности как таковой. Действительно, этот вопрос начал произрастать от проблемы так называемых треш-стримеров, в том числе проблемы того, что эти лица зарабатывают фактически на тех действиях, которые осуществляют».

Если говорить о возможном пресечении такого финансирования, продолжил он, то для банков важно понимать получателей средств. «Является ли этот получатель средств лицом, которое находится в правовом поле, то есть зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, уплачивает налоги», — пояснил замглавы ведомства.

По его словам, необходимо отграничить лиц, которые работают в правовом поле, от остальных стримеров. «Меры прорабатываются. Конечно, этот вопрос должен решаться с участием регулятора в данной сфере. В первую очередь это Роскомнадзор и Федеральная налоговая служба», — уточнил Негляд.

Ранее председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков сообщил, что Росфинмониторинг рассматривает возможность регистрации интернет-пользователей, ведущих стримы, как индивидуальных предпринимателей, так как их деятельность направлена на получение дохода.

Проявляет ведомство интерес и к криптовалютам. В его планах введение дополнительного контроля за операциями, осуществляемыми с деньгами, полученными от конвертации криптовалют. «Банки уже стали обращать внимание на обменные операции, то есть, когда они видят, что пришла операция после обмена виртуальных активов на твердую валюту, они уже стали оценивать их и, собственно, сообщать нам об этих операциях», – сказал Негляд.

Росфинмониторинг назвал популярные среди преступников криптовалюты. Заместитель директора службы Герман Негляд рассказал, что в России фиксируются факты использования цифровых денег в целях финансирования терроризма:https://t.co/eCEY4OTT6M pic.twitter.com/hve5DxXCik — РБК-Крипто (@RBC_Crypto) March 24, 2021

Кроме того, в октябре Росфинмониторинг и Банк России совместно введут специальный код для обособления «таких подозрительных операций» в отдельную группу. Негляд также сообщил, что факты и риски финансирования терроризма с использованием криптовалют уже фиксируются. Замглавы службы подчеркнул, что не может раскрывать подробности, но отметил, что Россия активно сотрудничает с подразделениями финансовых разведок иностранных государств в этом вопросе.

По его словам, злоумышленники используют чаще всего Bitcoin, Ethereum и Monero. Росфинмониторинг предложил Президенту Владимиру Путину создать сервис «Прозрачный блокчейн» для отслеживания транзакций преступников.