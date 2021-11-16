Росмолодёжь заблокировала сайт международного кинофестиваля «Бок о бок»

Проводя мониторинг реестра заблокированных сайтов, мы обнаружили там сайт международного ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о Бок». Инициатор блокировки — Росмолодёжь:

reestr.rublacklist.net/record/3775726

Это достаточно неожиданное решение Росмолодёжи, поскольку ЛГБТ-контент она до сего момента не блокировала. Согласно вверенным ей полномочиям, она имеет право внесудебно ограничивать доступ к контенту, который призывает несовершеннолетних к опасным действиям, а также агитирует их вступать в группы, где им могут навязать действия, связанные с самоубийствами или нанесением себе увечий, запрещает доступ к шутинговым темам.

Если просмотреть список уже заблокированного Росмолодёжью, там можно увидеть ссылки на сайты с тематикой «АУЕ», предлагающие приобрести «веселящий газ» или рассказывающие о его использовании публикации. В этом же списке — шок-контент, зацепинг, жестокие онлайн-игры, информация о ядах и другая подобная тематика.

Кинофестиваль «Бок о Бок» ежегодно проводится в Санкт-Петербурге осенью, начиная с 2008 года. Кроме того, периодически организовываются различные специальные мероприятия, а с 2009 года кинопоказы проходят и в других городах России. В текущем году организаторы решили провести фестиваль в онлайн-формате из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

При входе на сайт пользователей предупреждают, что информация на нём, как и кинопоказы, предназначаются исключительно для взрослой аудитории, а также проставлена пометка «18+».