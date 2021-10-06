Росмолодёжь проведёт для учителей семинар по «борьбе с фальсификацией истории»

Созданное на базе Росмолодёжи федеральное государственное бюджетное учреждение «Роспатриотцентр» проведёт 20 ноября в Москве семинар для учителей по «борьбе с фальсификацией истории». Тендер стоимостью 1 890 000 рублей на сайте госзакупок обнаружил Telegram-канал «Можем объяснить».

«Цель Семинара – расширение участия педагогического сообщества в совершенствовании системы противодействия фальсификации истории в Российской Федерации», — говорится в техническом задании к закупке.

Программа семинара реализуется в течение одного дня и включает в себя деловую программу: панельные дискуссии и мастер-классы, а также экскурсионную программу. Планируется как очное проведение проведение мероприятие, так и онлайн – с «представителями педагогического сообщества, учителями школ на территории Российской Федерации, зрителями прямой трансляции Семинара в сети Интернет».

Семинар пройдет в московском музее Великой Отечественной войны. В нем примут участие как минимум 685 участников, в том числе учителя школ и другие педагоги из разных городов России. Заказчик также требует наличие хотя бы трех экспертов — историков или «представителей экспертного сообщества в сфере противодействия фальсификации истории»

Количество очных участников: не менее 150 человек, количество онлайн-участников: не менее 530 человек. Подробностей проведения онлайн-трансляции в тендере не приводится, поэтому на каком сайте или с помощью какого приложения это будет осуществляться, неизветно.

«При работе со списком/списками Экспертов, Участников Семинара, Организационного комитета Семинара Исполнитель обязан соблюдать законодательство Российской Федерации в отношении персональных данных (Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ „О персональных данных“)», — отмечается в документе.

Летом текущего года был принят целый пакет законов, касающийся истории Великой Отечественной войны, который запрещает отождествлять действия СССР и нацистской Германии. Кроме этого, нельзя демонстрировать изображения нацистских преступников. Очевидно, эти нововведения будут в числе прочих обсуждаться на семинаре.

Но в целом информации о программе семинара и тематике выступлений нет.