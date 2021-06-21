Россия работает над собственными стандартами кибербезопасности

Россия постоянно становится объектом кибератак, поэтому должна выстроить информационный суверенитет. Об этом «РИА Новости» заявил спецпредставитель Президента РФ в сфере цифрового и технологического развития Дмитрий Песков:

«Я думаю, что сейчас для нас наиболее актуально – это выращивание собственных технологических стандартов, которые обеспечат кибербезопасность России».

По словам Пескова, в РФ темой кибербезопасности занялись несколько лет назад, и это «история не одного года, двух или пяти».

Как добавил спецпредставитель Президента, сейчас договориться о международных параметрах кибербезопасности невозможно. «Как с криптовалютами, ровно та же самая ситуация. Пока нет серьезного доверия, о чем-то всерьез договориться невозможно. Поэтому правильнее укреплять собственную безопасность, а для этого нужны собственные технологические стандарты и технологии», — добавил Песков.

Также он рассказал, что в числе российских наработок — квантовая коммуникация. Прорыва в этой сфере ожидают от ученых и инженеров.

Ранее Песков назвал идею «суверенного рунета» неизбежной революцией.