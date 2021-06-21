Нужна юр.помощь?
Новости
21 июня 2021 г. 8:57

Россия работает над собственными стандартами кибербезопасности

IT-советник Путина рассказал СМИ о необходимости создания своего информационного суверенитета по причине постоянных кибератак, а договориться о международных параметрах цифровой безопасности пока сложно.

Россия постоянно становится объектом кибератак, поэтому должна выстроить информационный суверенитет. Об этом «РИА Новости» заявил спецпредставитель Президента РФ в сфере цифрового и технологического развития Дмитрий Песков:

«Я думаю, что сейчас для нас наиболее актуально – это выращивание собственных технологических стандартов, которые обеспечат кибербезопасность России».

По словам Пескова, в РФ темой кибербезопасности занялись несколько лет назад, и это «история не одного года, двух или пяти».

Как добавил спецпредставитель Президента, сейчас договориться о международных параметрах кибербезопасности невозможно. «Как с криптовалютами, ровно та же самая ситуация. Пока нет серьезного доверия, о чем-то всерьез договориться невозможно. Поэтому правильнее укреплять собственную безопасность, а для этого нужны собственные технологические стандарты и технологии», — добавил Песков.

Также он рассказал, что в числе российских наработок — квантовая коммуникация. Прорыва в этой сфере ожидают от ученых и инженеров.

Ранее Песков назвал идею «суверенного рунета» неизбежной революцией.

кибербезопасность 90-ФЗ суверенизация Рунета

Поделитесь материалом

Похожие статьи

Поле суверенной онлайн-битвы: Тюмень
Дата-центры обяжут передавать Роскомнадзору информацию о тарифах, мощности и загрузке
Рунет теряет устойчивость
Роскомнадзор устанавливает «суверенный DPI»
Операторы связи рассказали о сбоях во время тестирования «суверенного Рунета»
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ

+7 903 003-89-52

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности