Белорусский суд дал россиянке полтора года колонии за твит о Лукашенко

Московский суд Бреста приговорил к полутора годам колонии 58-летнюю россиянку Ирину Викхольм.

Суд в Беларуси приговорил россиянку Ирину Викхольм к полутора годам колонии общего режима за твит об Александре Лукашенко. В публикации Викхольм в соцсети обвинение усмотрело клевету. https://t.co/8SFvoI2PjB — Радио Свобода (@SvobodaRadio) September 20, 2021

Женщину признали виновной в клевете на президента Беларуси (ч.2 ст.367 УК РБ).

В конце мая текущего года Викхольм опубликовала твит со ссылкой на свою статью в ЖЖ. «Вся статья была, по сути, перепечаткой статьи от Русской службы ВВС, но Ирина добавила свой заголовок — „очередное преступление Лукашенко: акт государственного авиапиратства“, — уточняет обстоятельства дела Telegram-канал NEXTA. — „Судья“ Евгений Бреган признал Ирину виновной. Приговор ещё не вступил в силу и может быть обжалован».

Речь идёт об инциденте с рейсом FR4978 авиакомпании Ryanair, когда борту, совершавшему полёт из Афин в Вильнюс, белорусские диспетчеры сообщили о якобы находящейся там бомбе. Самолёт был посажен, а летевший на самолёте оппозиционер и создатель популярных белорусских Telegram-каналов Роман Протасевич — задержан силовиками, поскольку ранее ему было заочно предъявлено несколько обвинений, связанных с организацией массовых беспорядков, по которым ему может грозить смертная казнь. Ряд правозащитных организаций объявил Протасевича политзаключённым.

Белорусские власти болезненно отнеслись к резонансу вокруг этого дела. Поэтому многие пользователи, которые нелестно в свете данных событий писали про Александра Лукашенко, оказались объектом внимания силовиков, в их числе - Викхольм. По версии следствия, она опубликовала в Twitter фотографию Лукашенко и «клеветнические сведения о совершении им «акта терроризма и авиапиратства», и таким образом «причинила ущерб авторитету государства».

Сама Викхольм в ходе предварительного следствия вину не признала. Она утверждает, что уголовное дело против неё имеет политический мотив.