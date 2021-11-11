TelecomDaily: Тарифы на интернет могут вырасти из-за «пакета Яровой», инфляции и «социально значимых» сайтов

По данным агентства TelecomDaily, тарифы на домашний интернет, телевидение и другие услуги проводной связи в 2022 году могут вырасти на 10%. К таким выводам агентство пришло в ходе опроса топ-менеджеров крупных операторов связи. Ранее тарифы на эти услуги ежегодно поднимались на 12-15%.

По данным аналитиков, операторы повысят тарифы на проводную связь из-за инфляции, необходимости исполнять «закон Яровой» и предоставлять клиентам доступ к социально значимым ресурсам бесплатно. Также выросли цены на оборудование из-за дефицита комплектующих.

Согласно результатам опроса, 78% респондентов заявили, что готовы поднять тарифы на связь в 2022 г. 48% опрошенных не исключили, что поднимут цены на 10% и более. 32% респондентов отметили, что могут повысить тарифы на 3-9%. 20% компаний не планируют поднимать цены, а 2% не исключили их снижения.

По сравнению с прошлым годом доля компаний, ожидающих роста тарифов, снизилась с 86% до 78%. Сократилась и доля операторов, которые ожидают роста тарифов выше 10% — в 2020 году таких было 74%. «В течение 2020-2021 годов телеком-игроки в этих сегментах активно повышали стоимость услуг и сейчас опасаются, что возможности абонентов в 2022 году сильно ограничены», — предположили аналитики агентства.

В TelecomDaily снижение динамики роста тарифов объяснили тем, что абоненты реагируют на подобное отрицательно, и падает их лояльность. Между тем среди компаний продолжается конкурентная борьба за новых пользователей.



Общее финансовое состояние компаний фиксированной связи за 2021 год стало устойчивее. 89 % заявили, что не испытывают трудностей. Из них 59 % отмечают, что средств хватает в том числе на развитие. О финансовых проблемах заявили только 6 %.



В сотовом сегменте заморозка цен уже началась. Опрос TelecomDaily показал, что более 90 % пользователей не заметили изменения цен на сотовую связь в первом полугодии 2021 года по сравнению с концом 2020-го. По данным Росстата, в декабре 2020 года россияне тратили на сотовую связь в среднем чуть менее 389 рублей, а в апреле 2021-го — примерно на 3 рубля меньше.



Гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов говорит, что сейчас у сотовых компаний в Европе, Америке, многих странах Азии одна из серьезных статей расходов — это развитие сетей 5G, но в России их развертывание пока затягивается.



В «Вымпелкоме» подтвердили, что темпы роста тарифов снижаются за счет выравнивания среднего ежемесячного платежа действующих и новых абонентов в последние два-три года. Повышение цен может затрагивать пользователей высокоскоростных тарифов и тех, кому давали долгосрочные скидки, отмечает оператор.



Аналитик iKS-Cosulting Максим Савватин рассказал, что в России ежемесячная плата за фиксированный интернет в среднем составляет 400–450 рублей, и ее повышение на 10% вряд ли станет серьезной дополнительной нагрузкой для пользователей. Кроме того, рост цен могут компенсировать бонусами абонентам.

В свою очередь, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что в России нет причин для роста тарифов на услуги проводного интернета и телевидения:

«В настоящее время ФАС России не видит причин для роста тарифов на услуги связи по фиксированной технологии (проводное интернет-соединение, телевидение), у службы отсутствует информация о наличии предпосылок для такого роста».

В ведомстве отметили, что рынок связи находится на постоянном мониторинге, поскольку является социально значимым. «При поступлении жалоб либо при обнаружении в открытом доступе информации о повышении тарифов, служба проводит анализ экономической обоснованности повышения и принимает меры антимонопольного реагирования», — отметили в антимонопольной службе.