Больше половины ноутбуков стали поставляться в Россию без операционной системы

В июне поставки ноутбуков с предустановленной операционной системой (ОС) Windows или macOS в Россию составили лишь 40% от общего числа ввезенных в страну устройств, тогда как весной показатель был на уровне 60%, рассказал «Ъ» источник в крупном дистрибуторе.



Тренд подтверждает директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion Татьяна Скокова. По ее прогнозу, к осени объем ввезенных ноутбуков без установленной ОС достигнет 80–90%. В конце 2021 года показатель составлял 24%.

Опрошенные изданием представители сетевых магазинов сообщили, что в основном продаваемые ими ноутбуки имеют Windows или macOS. Они отметили, что решение некоторых компаний поставлять устройства без операционных систем может быть связано с желанием ограничить рост цен.

Между тем Правительство готовится воспользоваться ростом доли в продажах «пустых» ноутбуков. В Минцифры «Ъ» сообщили, что прорабатывают вопрос обязательной предустановки российских ОС. Среди них в министерстве называют Astra Linux и ОС «Альт», не уточняя условий.

В свою очередь, CDEK.Shopping утверждает, что 47% объема заказанных россиянами за границей товаров составила электроника, в частности компьютеры, бытовая техника и игровые консоли.



«Компьютеры и комплектующие составили 4% заказанных товаров, бытовая техника — более 2%, аксессуары — 4%, товары для детей — 2%, товары для красоты — 1%»,— приводит агентство «Прайм» точные данные из исследования. Россияне также часто заказывали видеокарты, стайлеры, фены, смартфоны и наушники.