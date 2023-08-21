Ростелеком тестирует «внутренний сервис доступа к YouTube»

«Ростелеком» предложил сотрудникам протестировать «сервис доступа к YouTube» — письмо ведомства обнаружил профильный канал «ЗаТелеком». YouTube им предложили смотреть не напрямую, а через специально созданный «Ростелекомом» сайт ytonline.ru, на котором возможна фильтрация контента. Это похоже на тест фильтра для цензуры YouTube, рассказал «Можем объяснить» исполнительный директор Общества защиты интернета и автор канала «ЗаТелеком» Михаил Климарев.



По мнению эксперта, цензоры так видят работу нового сервиса:

«Прямой доступ к YouTube заблокируют, но смотреть видео с него можно будет через «прокладку» — этот портал «Ростелекома». Только уже не все: котиков и кулинарию – пожалуйста, а крамольный с точки зрения власти контент он не пропустит».

«Выглядит это как обычный скраппер контента, как у пиратов, буквально, – пишет Климарёв. – Пока [контент] не цензурируется, канал Навального с «он вам не Димон» там есть. Но, как мне видится, это только начало. Технически, если есть собственный скраппер, то устроить немного цензуры [можно] будет легко и непринужденно».



Это может быть компромиссный сценарий между полной блокировкой (как Facebook и Instagram) и нынешним YouTube без цензуры — «он власть, очевидно, не устраивает», делает вывод Климарёв.



После принятия политического решения на запуск такого фильтра понадобится около двух месяцев, технических сложностей тут нет, серьезных финансовых затрат не потребуется, указывает эксперт.



«Не знаю как к этому отнесётся собственно Google, но что-то мне подсказывает, что не очень благосклонно — никто не любит, когда у них воруют контент. И, очевидно, что реклама на ростелетубе будет не нативная. Впрочем, реклама на Россию и так не показывается, но все таки. Подождём ответ — самому уже интересно», – рассуждает Климарёв.



Два IT-специалиста, опрошенных Тг-каналом «Можем объяснить», подтвердили, что из письма «Ростелекома» следует именно такой сценарий, и он вполне реалистичен.



Смотреть же YouTube с помощью VPN большая часть населения вероятно не сможет. В последние две недели Роскомнадзор активизировал борьбу с VPN-сервисами — с 7 августа наблюдается волна сбоев в их работе. В ведомстве попытки блокировки VPN объяснили заботой о личных данных россиян.

Также недавно стало известно о планах российских властей отказатиься от принципа сетевого нейтралитета. Согласно новой Стратегии развития отрасли связи, планируется к 2035 году планируется переход «к рациональному и экономически эффективному распределению ресурсов сетей связи между потребителями их услуг», для чего будут созданы «механизмы для обеспечения выравнивания рыночных условий между телеком- и интернет-компаниями, которые предусматривают в том числе возможность введения регулирующими органами минимального тарифа, взимаемого операторами связи за пропуск трафика от крупнейших интернет-компаний в рамках заключенных прямых договоров».