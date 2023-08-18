Тема недели: Новые полномочия МВД и Стратегия развития отрасли связи

На этой неделе стало известно о принятии кабмином новой Стратегии развития отрасли связи. Она содержит десять ключевых инициатив, одна из которых касается отмены сетевого нейтралитета. Ещё одно новшество касается работы гражданских сетей во время чрезвычайного положения и о праве их отключения силовиками.

Также МВД России разработало законопроект о досудебном доступе к любым передаваемым через интернет данным и приравнивании их к информации, необходимой для следственных действий.

Ведущий юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян комментирует законопроект МВД, а также Стратегию по части контроля силовиков над гражданскими сетями:

«На самом деле, предлагаемая МВД поправка — она не про досудебный порядок. Силовики всегда могли в рамках оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ) проделать все необходимые им действия и уже потом получить санкцию суда. Здесь просто расширяется список так называемых «форм проведения ОРМ». Для чего они это делают — до этого в законе фигурировало «исследование доказательств и документов», и отдельно был «запрос компьютерной информации». Но многие провайдеры, когда к ним приходили запросы от полиции — «предоставьте нам IP-адреса к определённым конкретным соединениям, которые нас интересуют», — отказывали, ссылаясь на тайну переписки, мотивируя тем, что это не просто какая-то анонимизированная компьютерная информация, а что она относится к тем персональным данным, которые могут позволить идентифицировать лицо. И вот, чтобы особо умные провайдеры не посылали их читать законы, в МВД решили просто расширить форму ОРД, чтоб полицейские могли ссылаться на этот новый закон, если кто-то вдруг начинает вспоминать про Конституцию. Поправка эта чисто техническая, она просто узаконивает уже сложившуюся практику. Органы, осуществляющие ОРД, и так получали безграничный доступ к информации у разных провайдеров, операторов, веб-сервисов и так далее».

«Если же смотреть вкупе эту и другие новости этой недели, то складывается некий новый мир, в котором силовики получают больше возможностей. Например, возможности для получения информации с серверов, где бы они ни находились на территории РФ. А ещё, согласно Стратегии, военные получают контроль управления «золотой частотой» [которая планировалась под 5G]. Уже очевидно, что главный игрок теперь образовался — это военные. Если раньше приходилось считаться с другими игроками из гражданского сектора, то теперь в военное время основную музыку будут заказывать они. Ими же будут определять как порядок развития Сети, так и способы регулирования и получения доступа к конкретной интересующей их информации. То есть всё будет в руках военных и силовых структур, которые задействованы в выполнении военных задач. Приоритеты сдвинулись, это было ожидаемо, и теперь наконец-то будет поставлена точка в вопросе — кому будет принадлежать вот тот «золотой диапазон» частот. Вероятно, нам в ближайшее время не видать какого-то развития новых форматов передачи данных. Дай бог, чтоб существующие-то работали».

Руководитель «Роскомсвободы» Артём Козлюк комментирует инициативу кабмина, внесённую в Стратегию, согласно которой от принципа сетевого нейтралитета отрасль связи должна будет перейти «к рациональному и экономически эффективному распределению ресурсов сетей связи между потребителями их услуг», для чего будут созданы «механизмы для обеспечения выравнивания рыночных условий между телеком- и интернет-компаниями, которые предусматривают в том числе возможность введения регулирующими органами минимального тарифа, взимаемого операторами связи за пропуск трафика от крупнейших интернет-компаний в рамках заключенных прямых договоров»:

«Сетевая нейтральность предполагает равный допуск любого вида интернет-трафика до клиентов операторов связи — пользователей. Любая искусственная приоритезация влечёт негативное воздействие и на бизнес-процессы, и на самих пользователей.



Если интернет-сервисы будут платить за доступ к сетям связи, это может повлечь разрушение многих и экономических, и социальных процессов. К тому же сервисы будут неминуемо перекладывать финансовое бремя на самих пользователей или сами операторы связи будут вводить тарифы для пользования теми или иными сервисами — мессенджерами, соцсетями, видеохостингами и т.д.



Также, безусловно, при распределении «приоритетов» доставки контента могут возникнуть и коррупционные риски. Одним словом, это деградационная для многих сфер инициатива, которая периодически возникает со стороны крупных операторов связи по всему миру, но всегда получает отраслевой, общественный и государственный отпор, потому как это противоречит технологическому, экономическому и социальному развитию.



Произойдет ли тоже самое в России — вопрос открытый, но несколько подобных атак ранее интернет-отрасль уже отбила».