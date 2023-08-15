Силовикам дадут полномочия отключать гражданские сети при чрезвычайном положении

Минцифры разработало новый вариант стратегии развития отрасли связи РФ до 2030 года. В документе, с которым ознакомился «Ъ», появилось предложение о создании механизма совместного использования и динамического управления радиочастотным спектром для развития мобильной связи с «возможностью управления для специальных потребителей ограничением использования полос радиочастот гражданскими пользователями».
При чрезвычайном положении силовые ведомства получат полный контроль связи, а также смогут отключать гражданские сети. Для реализации такого механизма определят компанию-оператора, которая получит частоты, предназначенные для совместного использования «современных и перспективных поколений мобильной связи».
Разработку инициативы подтвердили в Минцифры. Там отметили, что предложение будет прорабатываться с отраслью.
Кто станет оператором частот, в ведомстве не уточнили. До этого подобная инициатива касалась только развития нового стандарта связи — 5G. Развивать сети предлагалось на базе единого радиочастотного оператора с госучастием, который безвозмездно получит частоты в «золотом диапазоне» 3,4–3,8 ГГц в «режиме совместимости со спецслужбами». Сейчас эти частоты заняты оборудованием для Минобороны, ФСО и «Роскосмоса».
Как пояснил «Ъ» редактор профильного телеграм-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин, в России еще с конца 1990-х годов введен механизм двойного назначения радиочастот, но механизма, который позволяет силовикам отключить гражданские сети автоматически, нет.
Кроме этого, отраслевое издание Cnews пишет:
«Попытки [Минцифры] обеспечить возможность использования диапазона 3,4-3,8 ГГц для сетей сотового связи пятого поколения (5G) привели к обратному результату — по настоянию силовых ведомств в Стратегии будет прописан запрет на использование данного диапазона для гражданских нужд».
Tadviser, в свою очередь, приводит некоторые выдержки из стратегии, которая включает в себя 10 ключевых инициатив:
Стратегию намерены реализовать в два этапа: в периоды с 2023 по 2030 и с 2031 по 2035 гг.
Главное за неделю в области права.
По общим вопросам
По юридическим вопросам
Для СМИ (Telegram)
23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.