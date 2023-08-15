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Аналитика
15 August 2023

Силовикам дадут полномочия отключать гражданские сети при чрезвычайном положении

Такая норма внесена Правительством РФ в новую стратегию развития отрасли связи до 2030 года.
Фото: objectiv.tv

Минцифры разработало новый вариант стратегии развития отрасли связи РФ до 2030 года. В документе, с которым ознакомился «Ъ», появилось предложение о создании механизма совместного использования и динамического управления радиочастотным спектром для развития мобильной связи с «возможностью управления для специальных потребителей ограничением использования полос радиочастот гражданскими пользователями».

При чрезвычайном положении силовые ведомства получат полный контроль связи, а также смогут отключать гражданские сети. Для реализации такого механизма определят компанию-оператора, которая получит частоты, предназначенные для совместного использования «современных и перспективных поколений мобильной связи».

Разработку инициативы подтвердили в Минцифры. Там отметили, что предложение будет прорабатываться с отраслью.

Кто станет оператором частот, в ведомстве не уточнили. До этого подобная инициатива касалась только развития нового стандарта связи — 5G. Развивать сети предлагалось на базе единого радиочастотного оператора с госучастием, который безвозмездно получит частоты в «золотом диапазоне» 3,4–3,8 ГГц в «режиме совместимости со спецслужбами». Сейчас эти частоты заняты оборудованием для Минобороны, ФСО и «Роскосмоса».

Как пояснил «Ъ» редактор профильного телеграм-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин, в России еще с конца 1990-х годов введен механизм двойного назначения радиочастот, но механизма, который позволяет силовикам отключить гражданские сети автоматически, нет.

Кроме этого, отраслевое издание Cnews пишет:

«Попытки [Минцифры] обеспечить возможность использования диапазона 3,4-3,8 ГГц для сетей сотового связи пятого поколения (5G) привели к обратному результату — по настоянию силовых ведомств в Стратегии будет прописан запрет на использование данного диапазона для гражданских нужд».

Tadviser, в свою очередь, приводит некоторые выдержки из стратегии, которая включает в себя 10 ключевых инициатив:

  1. внедрение экономически обоснованной индексации тарифов на услуги связи, что позволит увеличить инвестиционные возможности операторов;
  2. допущение индексации тарифов выше уровня инфляции при реинвестировании оператором существенной части получаемой дополнительной прибыли в значимые проекты развития сетей связи и освоение новых технологий;
  3. переход от реализации принципа сетевой нейтральности к рациональному и экономически эффективному распределению ресурсов сетей связи между потребителями их услуг. Здесь имеется ввиду создание механизмов для обеспечения выравнивания рыночных условий между телеком- и интернет-компаниями, которые предусматривают в том числе возможность введения регулирующими органами минимального тарифа, взимаемого операторами связи за пропуск трафика от крупнейших интернет-компаний в рамках заключенных прямых договоров.
  4. уменьшение издержек операторов и центров обработки данных (ЦОД) при развертывании инфраструктуры;
  5. упрощение создания и модернизации сетей связи, а также обеспечение доступа операторов к инфраструктуре для размещения сетевого оборудования. Для этого рассматривается введение льготных тарифов для компаний связи на размещение объектов связи на госсобственности, введение льготного доступа операторов ЦОД к электрическим сетям и льготных тарифов на оплату потребляемой электроэнергии и т. д.;
  6. совместное использование гражданскими и специальными потребителями полос радиочастот;
  7. расширение поддержки производства и внедрения отечественного телеком-оборудования в рамках госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», в том числе путем выделения дополнительных объемов финансирования (софинансирование расходов, льготные кредиты, компенсации);
  8. создание и модернизация спутниковых группировок связи, в том числе для внедрения гибридных сетей;
  9. обеспечение кибербезопасности инфраструктуры РФ, что включает в себя переход на доверенные решения, введение норм использования отвечающего требованиям информационной безопасности ПО;
  10. развитие кадров в отрасли.

Стратегию намерены реализовать в два этапа: в периоды с 2023 по 2030 и с 2031 по 2035 гг.

Минцифры изоляционизм силовики Правительство России чрезвычайное положение

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