«Ростелеком» стал единственным исполнителем нацпрограммы по оснащению школ видеонаблюдением и Wi-Fi

«Ростелеком» определён единственным исполнителем осуществляемых в 2021 – 2022 годах закупок для формирования ИКТ-инфраструктуры общеобразовательных организаций в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Об этом сообщает «Телеком-ревью» со ссылкой на распоряжение Правительства России.

Компании будет поручено:

создание в учебных кабинетах и других помещениях инфраструктуры, обеспечивающей предоставление услуги доступа к единой сети передачи данных и (или) сети Интернет с использованием технологий беспроводного доступа;

оснащение помещений и зданий оборудованием видеонаблюдения, обеспечение трансляции изображения в сети Интернет;

предоставление ресурсов центров обработки данных (ЦОД);

обеспечение бесперебойной работы всей этой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.

Предельным сроком, на который будут заключаться контракты, определено 31 декабря 2022 года. Также установлена возможность привлечения «Ростелекомом» к исполнению данных госконтрактов субподрядчиков, соисполнителей «при условии исполнения своих обязательств в объёме не менее 10% совокупного стоимостного объёма обязательств по госконтрактам лично».

Летом прошлого года стало известно о намерении региональных департаментов образования оснастить общеобразовательные учреждения видеокамерами с распознаванием лиц. Исполнителем выбрана «дочка» "Ростеха", а целью заявлено «обеспечение безопасности детей» и отслеживание посторонних в школах.