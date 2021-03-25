«Ростелеком» стал единственным исполнителем нацпрограммы по оснащению школ видеонаблюдением и Wi-Fi

«Ростелеком» определён единственным исполнителем осуществляемых в 2021 – 2022 годах закупок для формирования ИКТ-инфраструктуры общеобразовательных организаций в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Об этом сообщает «Телеком-ревью» со ссылкой на распоряжение Правительства России.
Компании будет поручено:
Предельным сроком, на который будут заключаться контракты, определено 31 декабря 2022 года. Также установлена возможность привлечения «Ростелекомом» к исполнению данных госконтрактов субподрядчиков, соисполнителей «при условии исполнения своих обязательств в объёме не менее 10% совокупного стоимостного объёма обязательств по госконтрактам лично».
Летом прошлого года стало известно о намерении региональных департаментов образования оснастить общеобразовательные учреждения видеокамерами с распознаванием лиц. Исполнителем выбрана «дочка» "Ростеха", а целью заявлено «обеспечение безопасности детей» и отслеживание посторонних в школах.
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