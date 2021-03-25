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March 25, 2021, 8:55 a.m.

«Ростелеком» стал единственным исполнителем нацпрограммы по оснащению школ видеонаблюдением и Wi-Fi

Вплоть до конца декабря 2022 года компания будет заниматься созданием в учебных кабинетах беспроводного доступа в Сеть, установкой камер и обеспечением трансляций в интернете, предоставлением ЦОДов и обеспечением бесперебойного функционирования данной инфраструктуры.

«Ростелеком» определён единственным исполнителем осуществляемых в 2021 – 2022 годах закупок для формирования ИКТ-инфраструктуры общеобразовательных организаций в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Об этом сообщает «Телеком-ревью» со ссылкой на распоряжение Правительства России.

Компании будет поручено:

  • создание в учебных кабинетах и других помещениях инфраструктуры, обеспечивающей предоставление услуги доступа к единой сети передачи данных и (или) сети Интернет с использованием технологий беспроводного доступа;
  • оснащение помещений и зданий оборудованием видеонаблюдения, обеспечение трансляции изображения в сети Интернет;
  • предоставление ресурсов центров обработки данных (ЦОД);
  • обеспечение бесперебойной работы всей этой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.

Предельным сроком, на который будут заключаться контракты, определено 31 декабря 2022 года. Также установлена возможность привлечения «Ростелекомом» к исполнению данных госконтрактов субподрядчиков, соисполнителей «при условии исполнения своих обязательств в объёме не менее 10% совокупного стоимостного объёма обязательств по госконтрактам лично».

Летом прошлого года стало известно о намерении региональных департаментов образования оснастить общеобразовательные учреждения видеокамерами с распознаванием лиц. Исполнителем выбрана «дочка» "Ростеха", а целью заявлено «обеспечение безопасности детей» и отслеживание посторонних в школах.

Ростелеком 152-ФЗ 242-ФЗ биометрические данные слежка цифровая экономика школы дети Wi-Fi Правительство

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