Росздравнадзор расширяет своё пространство интернет-цензуры

Министерство здравоохранения предложило дать Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения право блокировать интернет-ресурсы, содержащие предложения о торговле поддельными медицинскими документами, пишет «Новая газета», обратившая внимание на соответствующий законопроект, опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов.

Предполагается, что Росздравнадзор сможет вносить доменные имена и указатели страниц таких сайтов в Единый реестр запрещенной информации. В нем окажутся те электронные ресурсы, которые предлагают гражданам медицинские документы, не имея лицензии на медицинскую деятельность, а также если эта лицензия оформлена с нарушениями (например, в ней нет адреса, по которому предлагается выдача медицинских документов). Нарушителем будет считаться также сайт, который предлагает курьерскую доставку медицинских документов или обещает выдать справки без медицинского обследования, а также сертификаты о прививках — без вакцинации.

Проводя мониторинг реестра запрещённой информации, мы ежедневно наблюдаем попадание туда десятков, если не сотен сайтов, которые предлагают приобрести медицинские документы: справки, сертификаты, медкнижки, удостоверения и т.п. Особое место в этой категории занимают относящаяся к прохождению вакцинации документация.

Примечательно, что кроме судов, блокировкой такой информации занялась и Генеральная прокуратура РФ, в чьи полномочия входит ограничение экстремистских и террористических материалов, сайтов «нежелательных организаций», призывающих к несогласованным акциям протеста страниц, но никак не медицинская информация. Однако в череде судебных блокировок можно нередко встретить баны авторства Генпрокуратуры, которая не имеет на то должных полномочий.

Росздравнадзор, в свою очередь, блокирует продажу нелегальных лекарств и сайты сомнительных аптек.

Разработанный Миндзравом законопроект также предлагает обязать владельцев сайтов самостоятельно выявлять объявления о продаже справок.

Дата окончания публичного обсуждения — 20 декабря 2021 г. Если у вас есть замечания или предложения, вы можете оставить их на странице документа.