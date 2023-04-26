Комиссия РПЦ призвала запретить в ИИ-технологиях использование человеческих лиц и голосов

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ предложила ввести запрет на перенесение человеческого образа и его свойств (антропоморфизацию) на неодушевленные программы искусственного интеллекта (ИИ). Она также считает необходимым законодательно закрепить дисклеймер (пометку), которая бы предупреждала об общении с нейросетью, а не живым человеком.

Эту позицию на круглом столе в Высшей школе экономики представил председатель комиссии иерей Федор Лукьянов (отец Федор), пишут «Ведомости». В презентации сказано:

«Необходимо установить запрет на применение в программах и технологиях ИИ человеческих голосов, лиц, т. е. образа и подобия человека и его качеств как живого существа. Фактически нужен запрет на антропоморфизацию программ, технологий, роботов, т. е. запрет на перенесение человеческого образа и его свойств на неодушевленные предметы».

Федор Лукьянов считает необходимым закрепить на законодательном уровне введение маркировки для нейросетей, которая будет предупреждать человека, что он общается с искусственным интеллектом. Также он рекомендовал установить ответственность разработчика за содержание информации, транслируемой программой. В качестве примера иерей указал Китай, где такая ответственность закреплена как в административном, так и в уголовном законодательстве.

По словам Федора Лукьянова, защитить несовершеннолетних от нейросетей нужно из-за высокой опасности влияния на детскую психику. При этом ChatGPT следует локализовать под вычислительную инфраструктуру и телекоммуникационные сети России, «ведь западные страны строят свои нейросети на основе своей этики, которая может расходиться с российской».

Говорить о направлении этих предложений в государственные органы пока преждевременно, сказал «Ведомостям» священник. По мнению юриста, члена комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Павла Каткова, реализация предложений отца Федора технически возможна, но это ослабит российские нейросети в их конкуренции с западными. По его словам, нужно выбрать, что стране важнее: теологические ценности или конкурентное IT-преимущество.

Руководитель департамента внешних коммуникаций консалтинговой группы «Полилог» Лариса Гелина отметила, что нейросети — одна из самых спорных тем для правового регулирования не только в России. В РПЦ следят за современными трендами и демонстрирует верующим готовность своевременно реагировать на новые вызовы, сказала она.



Аналитик агентства MForum Analytics Алексей Бойко напомнил что создание андроидов, или антропоморфных роботов, — массовое направление во всех технологически развитых странах, включая Россию, а создание таких устройств может существенно облегчить и улучшить жизнь людей. Люди и страны, которые будут лишены доступа к технологиям ИИ и нейросетей из-за самоограничения или из-за внешних факторов, будут проигрывать странам, которые такой доступ сохранят, отметил Бойко.



Универсальные правила, применимые ко всем системам ИИ без учета их специфики, создать сложно, сказал Андрей Незнамов, председатель комиссии по реализации Кодекса этики в сфере искусственного интеллекта, функционирующей на базе Альянса в сфере ИИ. Кодекс были принят в октябре 2021 года. Кодекс этики ИИ является сегодня наиболее релевантной площадкой для диалога по вопросам регулирования ИИ для всех заинтересованных сторон, добавил Незнамов.