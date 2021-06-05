Роспотребнадзор мечтает одержать победу над самоубийствами путём запрета песен

Проводя мониторинг реестра заблокированных сайтов, мы обнаружили, что список отправленных Роспотребнадзором в бан за суицидальную тематику песен несколько подрос.
reestr.rublacklist.net/record/3321652
reestr.rublacklist.net/record/3325762
reestr.rublacklist.net/record/3325761
reestr.rublacklist.net/record/3325760
reestr.rublacklist.net/record/3325763
reestr.rublacklist.net/record/3325639
reestr.rublacklist.net/record/3325637
reestr.rublacklist.net/record/3325639
По одной из вышеперечисленных ссылок текст уже недоступен.
На этот раз в реестр попали следующие песни:
Все три команды играют панк-рок, поэтому содержание текстов соответствует жанровой стилистике. Естественно, никакой пропаганды суицида или прямого призыва к преждевременному уходу из жизни там нет. Первая песня является своего рода подтруниванием над субкультурами и склонностью молодёжи менять одно направление на другое, вторая — самый обычный социальный протест в стиле панк. Ну, а легенды советского и русского панка «Пурген» вообще высмеивают в своей композиции желание совершить суицид, поскольку, по мнению авторов, это проявление слабости и выставление себя на посмешище. Кроме этого, там критикуется увлечение наркотиками, поэтому даже странно, что честь заблокировать текст панков не перетянуло на себя МВД, в чьи полномочия входит блокировка соответствующего контента.
В своё время Роспотребнадзор составлял рекомендации о том, как следует освещать случаи самоубийств в СМИ, и, похоже, ведомство по умолчанию распространило свои указания и на творчество в том числе.
На что не рекомендуется указывать в текстах:
Указывать на причины и способы самоубийства нельзя, но в школьной программе до сих пор изучают литературные шедевры, в которых присутствует тема суицида. Иногда в весьма ярких подробностях. Ведь никто же не спешит запретить «Бедную Лизу» Карамзина или «Грозу» Островского (не говоря уже о «Детях Солнца» Горького).
Видимо, государство в лице Роспотребнадзора считает, что выдуманные персонажи из панк-культуры менее безопасны, чем из русской классической литературы.
По общим вопросам
По юридическим вопросам
Для СМИ
Главное за неделю в области права.