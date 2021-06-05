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June 5, 2021, 11:33 a.m.

Роспотребнадзор мечтает одержать победу над самоубийствами путём запрета песен

Под блокировку уже традиционно попали группы, играющие альтернативную музыку — на этот раз в списке оказались панк-группы «Индульгенция», Clockwork Times и даже культовый «Пурген».

Проводя мониторинг реестра заблокированных сайтов, мы обнаружили, что список отправленных Роспотребнадзором в бан за суицидальную тематику песен несколько подрос.

reestr.rublacklist.net/record/3321652

reestr.rublacklist.net/record/3325762

reestr.rublacklist.net/record/3325761

reestr.rublacklist.net/record/3325760

reestr.rublacklist.net/record/3325763

reestr.rublacklist.net/record/3325639

reestr.rublacklist.net/record/3325637

reestr.rublacklist.net/record/3325639

По одной из вышеперечисленных ссылок текст уже недоступен.

На этот раз в реестр попали следующие песни:

  • «Мой милый Emoboy» группы Clockwork Times;
  • «Мир - <несовершенен>» группы «Индульгенция»;
  • «<Сделай непоправимое>, докажи всем, что ты слаб» группы «Пурген» (Purgen).

Все три команды играют панк-рок, поэтому содержание текстов соответствует жанровой стилистике. Естественно, никакой пропаганды суицида или прямого призыва к преждевременному уходу из жизни там нет. Первая песня является своего рода подтруниванием над субкультурами и склонностью молодёжи менять одно направление на другое, вторая — самый обычный социальный протест в стиле панк. Ну, а легенды советского и русского панка «Пурген» вообще высмеивают в своей композиции желание совершить суицид, поскольку, по мнению авторов, это проявление слабости и выставление себя на посмешище. Кроме этого, там критикуется увлечение наркотиками, поэтому даже странно, что честь заблокировать текст панков не перетянуло на себя МВД, в чьи полномочия входит блокировка соответствующего контента.

В своё время Роспотребнадзор составлял рекомендации о том, как следует освещать случаи самоубийств в СМИ, и, похоже, ведомство по умолчанию распространило свои указания и на творчество в том числе.

На что не рекомендуется указывать в текстах:

  • на причины и способы самоубийства;
  • на самоубийство как способ решения проблемы (включая опросы, тесты, рейтинги, где суицид выступает как вариант).

Указывать на причины и способы самоубийства нельзя, но в школьной программе до сих пор изучают литературные шедевры, в которых присутствует тема суицида. Иногда в весьма ярких подробностях. Ведь никто же не спешит запретить «Бедную Лизу» Карамзина или «Грозу» Островского (не говоря уже о «Детях Солнца» Горького).

Видимо, государство в лице Роспотребнадзора считает, что выдуманные персонажи из панк-культуры менее безопасны, чем из русской классической литературы.

149-ФЗ 139-ФЗ РПН суицид профилактика самоубийств песни панк-рок

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