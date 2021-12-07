Нужна юр.помощь?
Новости
7 декабря 2021

Роспотребнадзор заблокировал статью о возвращении «карательной психиатрии»

При этом никаких призывов к совершению самоубийств в статье, которая является перепечаткой с «Idel.Реалии», нет.

В ходе очередного мониторинга реестра запрещённой информации мы обнаружили ссылку на статью «Оппозиционность  „признак заболевания“? Как Россия возрождает карательную психиатрию», размещённую на сайте «Меридиан Севастополь». Это перепечатка материала «Idel.Реалии»  «Карательная психиатрия 2.0. Как Россия возрождает советские традиции отправки несогласных „в дурку“», в котором юрист Алексей Прянишников, представляющий в том числе интересы якутского шамана Александра Габышева, рассказывает о случаях помещения граждан в психиатрическую клинику на принудительное обследование или лечение из-за высказываний или гражданской позиции.

reestr.rublacklist.net/record/3832320

В своей беседе журналист и юрист разбирают наиболее вопиющие случаи, озвучивая основания, которые могут стать поводом для помещения человека в «психушку» помимо его воли. Тема суицида затрагивается в материале вскользь, в качестве одного из примеров, но никакой пропаганды самоубийств или оправдания добровольного ухода из жизни так, естественно, нет.

Но Роспотребнадзор, видимо, счёл одиночные упоминания «попытки самоубийства» и «суицидальных мыслей» достаточными для того, чтоб отправить в бан весь материал целиком.

цензура 149-ФЗ абсурд 139-ФЗ РПН суицид профилактика самоубийств

Поделитесь материалом

Похожие статьи

Власти продолжают цензурировать «Батеньку»
Роспотребнадзор подверг цензуре статью о режиссёре «Особенностей национальной охоты»
Роспотребнадзор заблокировал статью о Яне Палахе, которого в Чехии считают национальным героем
«Батеньку» заставили удалить статью о неудачных самоубийствах
Роспотребнадзор нарушил работу фотохостинга Photobucket и онлайн-магазина Bandcamp
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]da.org

Для СМИ

+7 903 003-89-52

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности