Роспотребнадзор заблокировал статью о возвращении «карательной психиатрии»

В ходе очередного мониторинга реестра запрещённой информации мы обнаружили ссылку на статью «Оппозиционность — „признак заболевания“? Как Россия возрождает карательную психиатрию», размещённую на сайте «Меридиан Севастополь». Это перепечатка материала «Idel.Реалии» — «Карательная психиатрия 2.0. Как Россия возрождает советские традиции отправки несогласных „в дурку“», в котором юрист Алексей Прянишников, представляющий в том числе интересы якутского шамана Александра Габышева, рассказывает о случаях помещения граждан в психиатрическую клинику на принудительное обследование или лечение из-за высказываний или гражданской позиции.

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В своей беседе журналист и юрист разбирают наиболее вопиющие случаи, озвучивая основания, которые могут стать поводом для помещения человека в «психушку» помимо его воли. Тема суицида затрагивается в материале вскользь, в качестве одного из примеров, но никакой пропаганды самоубийств или оправдания добровольного ухода из жизни так, естественно, нет.

Но Роспотребнадзор, видимо, счёл одиночные упоминания «попытки самоубийства» и «суицидальных мыслей» достаточными для того, чтоб отправить в бан весь материал целиком.