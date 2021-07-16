Роспотребнадзор заблокировал статью о Яне Палахе, которого в Чехии считают национальным героем

Борьба Роспотребнадзора с «пропагандой и описанием самоубийств» всё чаще приобретает причудливые формы. Мы неоднократно писали о том, как в реестр заблокированных попадают песни рок- и рэп-исполнителей, литературные произведения и аниме, а также самые обычные новости из рубрики «происшествия».

Но на сей раз объектом надзорного внимания стала статья «Ян Палах и его последователи», размещённая 20 лет назад на русскоязычной версии сайта «Радио Прага» накануне 32-летней годовщины акта самосожжения студента Палаха в знак протеста против оккупации Чехословацкой социалистической республики (ЧССР) войсками Советского Союза и других стран Варшавского договора:

reestr.rublacklist.net/record/3415242

В 1991 году Палах был посмертно награждён чешским орденом Томаша Гаррига Масарика первой степени и считается в Чехии национальным героем.

В 1969 году новости о Палахе всколыхнули столицу, а затем и всю ЧССР. На постаменте статуи Святого Вацлава пражане писали «Отмените цензуру и говорите нам правду», «Люди, проснитесь. Умер человек», «За что... Ян Палах умер», и другими способами выражали свой протест против подавления реформ.



В статье автор старается рассказать о том, что молодёжь в Чехословакии в те годы наиболее отчаянно готова была остаивать своё право на независимость, и некоторых это толкало на трагические поступки. Первым из них стал студент философского факультета Карлова университета Ян Палах, через месяц акт самосожжения устроил тоже студент, 18-летний Ян Зайиц, и про них обоих жители страны знают и помнят, но был ещё один случай, когда таким же способом расстался с жизнью сорокалетний коммунистический функционер, заместитель директора профсоюзов крупного предприятия Эвжен Плоцек, и про его жертву люди узнали лишь двадцать лет спустя, когда социалистический строй уже рухнул.



Примечательно, что в финале статьи говорится следующее:

«Большинство считает эти поступки героизмом и большим подвигом, но много людей до сих пор твердит, что лучше было бы выступить активно против зла, но не кончать самоубийством. Мертвый вряд ли может что-нибудь изменить».

То есть оправдания или популяризации самоубийств там нет. Возможно, у чиновников Роспотребнадзора инстинкт сработал на описание того, как были совершены все три акта самосожжения, но данная информация и так находится в общем доступе, в том числе в энциклопедиях, а также тысячах других художественных и документальных источников.



На наш взгляд, решение заблокировать этот материал сомнительное, впрочем, как и много других, когда цензуре подвергаются документы, творчество и свободная дискуссия. Естественно, положительно повлиять на статистику самоубийств подобные запреты также не смогут. Это всего лишь борьба с историей.