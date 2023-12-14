«Репортёры без границ»: в России за год в заключении оказались 28 журналистов

Согласно ежегодному обзору международной организации «Репортёры без границ» (Reporters sans frontieres, RSF), на 1 декабря 2023 года по произвольным основаниям, связанным с профессией, в мире задержали 521 журналиста. Ещё 45 журналистов были убиты (однако это самый низкий показатель с 2002 года, когда погибли 33 человека). В России в тюрьму заключили 28 человек; ещё 2 человека пропали без вести.

Тюремное заключение

В России за год в заключении оказались 28 человек. Если смотреть по миру, больше всего людей посадили в тюрьму в Китае (121), Мьянме (68) и Беларуси (39). Беларусь также является страной со вторым по величине числом задержанных женщин-журналисток (10), сразу после Китая (14). Таким образом, почти каждый четвёртый заключённый в Беларуси журналист — женщина.

Источник: RSF

К слову, тюремные сроки, вынесенные женщинам-журналисткам в этом году, были особенно тяжелыми. Так, главный редактор новостного портала Tut.by Марина Золотова и директор этого издания Людмила Чекина были приговорены к 12 годам тюремного заключения. Редактор «Беларусского ежегодника» Валерия Костюгова получила срок в 10 лет.

В целом в уходящем году государства посадили на 50 человек меньше, чем в 2022-ом. Это сокращение может быть частично объяснено снижением числа находящихся в тюрьмах Ирана и Турции. Впрочем, это не значит, что эти страны стали менее репрессивными, просто одним из методов преследования журналистов там фактически является их повторное заключение, отмечают авторы доклада (и по этой же причине они не попали в тройку «лидеров»). В 2023 году в общей сложности 43 турецких и 58 иранских журналистов находились в тюрьме.

Убийства и исчезновения

23 журналиста из 45 были убили в зонах военных действий. Большинство (17) погибло во время конфликта между группировкой ХАМАС и Израилем (в том числе 13 в Газе), в ходе которого в общей сложности погибли 63 журналиста (в том числе 56 в Газе), если учитывать журналистов, убитых при обстоятельствах, не связанных с их служебными обязанностями. В Украине погибли 2 журналиста. Впервые за 5 лет на территориях военных действий погибло больше журналистов, чем в мирных зонах.

Источник: RSF

В общей сложности 54 журналиста по всему миру на момент публикации были взяты в заложники. Ещё 84 журналиста пропали без вести, причём более трети из них (31) — это мексиканцы. И в целом по миру более половины случаев (43) пропажи журналистов приходится на Латинскую Америку.

В России исчезли 2 представителя СМИ. Это украинские журналисты Виктория Рощина и Дмитрий Хилюк.