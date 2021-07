180 журналистов в 20 странах подверглись слежке через шпионское ПО Pegasus

Организация «Репортёры без границ» (Reporters Without Borders, RSF) заявила, что по меньшей мере 180 журналистов в 20 странах с 2016 по 2021 год подверглись слежке через шпионское ПО Pegasus израильской компании NSO Group. RSF подаёт по этому поводу в суд. «Нет, NSO Group не вносит свой вклад в "глобальную безопасность и стабильность", вопреки своим утверждениям. Pegasus — это мерзкий, отвратительный инструмент, изобретённый цифровыми "наёмниками" и ценимый врагами свободы прессы за возможность преследовать журналистов», — сказал генеральный секретарь RSF Кристоф Делуар. Он пообещал, что организация сделает всё, чтобы виновные понесли наказание.

We will do everything to ensure that #NSO is punished for the crimes it has committed and the tragedies it has made possible. The justice systems in democratic countries must address this extremely serious matter, establish the facts and punish those responsible.