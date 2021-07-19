180 журналистов в 20 странах подверглись слежке через шпионское ПО Pegasus

Организация «Репортёры без границ» (Reporters Without Borders, RSF) заявила, что по меньшей мере 180 журналистов в 20 странах с 2016 по 2021 год подверглись слежке через шпионское ПО Pegasus израильской компании NSO Group. RSF подаёт по этому поводу в суд. «Нет, NSO Group не вносит свой вклад в "глобальную безопасность и стабильность", вопреки своим утверждениям. Pegasus — это мерзкий, отвратительный инструмент, изобретённый цифровыми "наёмниками" и ценимый врагами свободы прессы за возможность преследовать журналистов», — сказал генеральный секретарь RSF Кристоф Делуар. Он пообещал, что организация сделает всё, чтобы виновные понесли наказание.

We will do everything to ensure that #NSO is punished for the crimes it has committed and the tragedies it has made possible. The justice systems in democratic countries must address this extremely serious matter, establish the facts and punish those responsible. — Christophe Deloire (@cdeloire) July 19, 2021

Клиентами NSO Group являются правительства таких авторитарных стран, как Саудовская Аравия, Алжир, Марокко и Бахрейн, а также cчитающихся демократическими государств вроде Мексики и Индии. Слежка происходит по всему миру, от Венгрии, Турции и Азербайджана в Европе до Того и Руанды в Африке. RSF призывает пострадавших журналистов и СМИ присоединиться к юридическому иску против лиц, осуществлявших шпионаж.

«Мы требуем от демократических правительств немедленно ввести мораторий на продажу технологий наблюдения до тех пор, пока не будут установлены гарантии предотвращения их репрессивного использования», — заявил Делуар.

По сообщению Washington Post, Pegasus использовался в том числе для слежки за убитым саудовским журналистом Джамалем Хашогги. Список номеров пострадавших людей газете предоставили некоммерческие организации Forbidden Stories и Amnesty International. NSO Group назвала обвинения ложными и основанными на «вводящей в заблуждение интерпретации просочившихся данных из доступной и открытой базовой информации».

В 2020 году компания также говорила, что является создателем технологии, которую используют правительства, но сама она не использует её во вред, поэтому и не несёт ответственности за происходящее.

RSF забила тревогу ещё в 2017 году. Тогда мексиканские журналисты заявили, что власти их страны использовали сложную шпионскую программу для взлома их смартфонов и мониторинга их деятельности. По их словам, по меньшей мере шесть человек получили поддельные SMS-сообщения со ссылкой, при переходе по которой на телефоне устанавливается шпионское ПО Pegasus израильской компании NSO Group. Оно получает доступ ко всему контенту на телефоне.

К слову, киберслежка является одним из любимых видов оружия врагов свободы прессы, отмечают в RSF. В начале июля 2021 года в галерею «Главные враги свободы прессы», которую составили «Репортёры без границ», в очередной раз попал российский президент Владимир Путин. Помимо Путина в списке находится президент Чеченской республики Рамзан Кадыров. Официальный дискурс в России организация характеризует как «наглое лицемерие».