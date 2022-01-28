Промышленники высказались против распространения «пакета Яровой» на технологические сети

Комиссия по связи и IT Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) раскритиковала инициативу Минцифры, расширяющую действие «пакета Яровой» на технологические сети компаний, сообщает «Ъ», ознакомившийся с заключением по соответствующему законопроекту, которое представители промышленного бизнеса направили главе комитета Госдумы по информполитике Александру Хинштейну.

Проект закона №1154099-7 был внесён Правительством в Госдуму в апреле прошлого года, но так и не был рассмотрен в первом чтении. Он сразу был поддержан комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Предлагаемая законопроектом мера должна коснуться бизнеса, владеющего технологическими сетями связи с номерами автономной системы (AS). Обычно это интернет-провайдеры и крупные организации, такие как РЖД, «Газпром», «Яндекс» и другие. Их могут обязать хранить информацию о фактах внутренней переписки, в том числе о фактах приема, передачи, доставки и/или обработки голосовой информации, текстовых сообщениях, изображений, звуков, видео- или иных сообщений. Сама обязанность хранить информацию, передаваемую по каналам связи, существует уже с 2016 года, и власти решили распространить её в том числе на владельцев технологических сетей связи.

В комитете Госдумы по информполитике «Ъ» сообщили, что законопроект запланирован к рассмотрению на апрель, а срок предоставления поправок к нему продлен до февраля. Технологическая сеть — это телекоммуникационная сеть для коммуникаций в интересах производства, объясняет аналитик MForum Analytics Алексей Бойко. «Это, например, сеть LTE, через которую обмениваются данными станки, роботы-грузовики и „цифровой двойник“ производства. Она может оказывать также услуги связи для персонала, но это не главное ее предназначение»,—говорит он. По его мнению, распространение действия «пакета Яровой» на такие сети может быть нужно властям для получения большего количества данных о реальных показателях производства.

В России технологические сети имеют «Газпром», ОАО РЖД, АЛРОСА, ГМК «Норильский никель», ЛУКОЙЛ и другие крупные организации. Комиссия РСПП отмечает, что в силу своей децентрализованной архитектуры (без единого центра управления или маршрутизации трафика) с технологических сетей не всегда возможно собирать в единую базу необходимые данные.

Для выполнения требований закона некоторым компаниям придётся разработать и внедрить информационную систему, собирающую и сохраняющую нужные сведения, отмечается в заключении, «это потребует внушительных расходов, поскольку в силу строения большинства подобных сетей их придется заменить полностью». Кроме того, существуют риски нарушения технологических процессов и остановки деятельности крупнейших предприятий.

В Минцифры «Ъ» заверили, что речь идет о небольших объемах хранения информации, поскольку сами видео, фотографии и тексты не подлежат хранению. «Законопроект доработан по результатам совещания с представителями Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ)»,— добавили в министерстве. Ранее АПКИТ опасалась, что компаниям придется хранить сотни терабайт данных.

Реализация надстроек над технологическими сетями связи с необходимыми функциями сбора данных, по мнению Алексея Бойко, потребует «немало времени и инвестиций». При этом непонятна цель проекта, отметил он, «если только не брать в расчет желание производителей серверов для хранения данных заставить компании закупать ненужное им оборудование».