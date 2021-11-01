Силовики могут получить доступ к информации в закрытых сетях связи

Российский бизнес могут обязать три года хранить информацию, передаваемую по внутренним технологическим сетям связи. Соответствующий законопроект №1154099-7, внесённый Правительством РФ ещё в апреле текущего года, поддержал комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.



Мера коснется бизнеса, владеющего технологическими сетями связи с номерами автономной системы (AS). Обычно это интернет-провайдеры и крупные организации, такие как РЖД, «Газпром», «Яндекс» и другие. Их могут обязать хранить информацию о фактах внутренней переписки, в том числе о фактах приема, передачи, доставки и/или обработки голосовой информации, текстовых сообщениях, изображений, звуков, видео- или иных сообщений.



Сама обязанность хранить информацию, передаваемую по каналам связи, существует уже с 2016 года, напомнил в разговоре с изданием замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Теперь ее предлагают распространить и на владельцев технологических сетей связи. Это устранит правовой пробел, из-за которого правоохранительные органы не могут получить информацию, необходимую для расследования уголовных дел, пояснил Выборный.



Скорее всего, законопроект примут в эту или следующую сессию, а его положения вступят в силу уже в 2022 году, продолжил он.



«Принятие этого закона необходимо, чтобы преступники не уходили от ответственности, полагаясь на закрытость технологических сетей связи от правоохранительных органов. Например, детали закупочной деятельности таких корпораций, как «Газпром» или РЖД, могут содержаться в этих сетях, и для неотвратимости наказания важно, чтоб органы следствия могли иметь к ним доступ», — отметил депутат.

«Автономные системы — это такой идентификатор в специальном реестре IANA, — поясняет техический специалист «РосКомСвободы» Вадим Мисбах-Соловьёв. — Формально это «система сетей, имеющих общие политики маршрутизации с интернетом», но по сути IANA ведёт реестр, где все регистрируются и получают номер, который потом используют для идентификации друг друга при обмене маршрутами через BGP».

На вопрос, могут ли данные из закрытых сетей помочь силовикам в борьбе с преступностью, эксперт говорит, что это скорее в очередной раз облегчит им работу и прибавит головной боли тем, кто такими сетями пользуется:

«Ради таких инициатив некоторым провайдерам придётся перестраивать архитектуру сети. Лишние траты ради того, чтоб ФСБшникам стало легче работать».

«Вот еще одна история про „а что если это все попадет плохим парням“», — свою очередь, считает исполнительный директор Общества защиты интернета (ОЗИ) Михаил Климарёв.

«У меня тут же возникает вопрос: а будут ли точно так же собирать и публичить информацию по фактам передачи информации у депутатов? (напоминаю, что эти депутаты самозванные, а выборы — сфальсифицироованы чуть более, чем полностью), — рассуждает Климарёв. — Не, ну я бы посмотрел с кем там беседует условный Горелкин как раз по поводу коррупционных преступлений. Один депутат с близкой тематикой уже на этой теме спалился, например».

РБК напоминает, что Минцифры разработало этот законопроект еще в 2020 году, но Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил против. В нем отметили, что обязанности по хранению трафика приведут к существенным расходам бизнеса. Помимо этого это может стать причиной нарушения технологических процессов компаний и привести к снижению уровня безопасности.