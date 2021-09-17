RT пожаловался на Facebook в Генпрокуратуру и Роскомнадзор

Телеканал RT обратился в Генпрокуратуру и Роскомнадзор в связи с блокировкой проекта RT Redfish, где было более 400 тысяч подписчиков. Провластный телеканал просит:

«...признать Facebook причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан Российской Федерации и принять меры против проводимой им цензуры».

В публикации также напомнили, что весной Facebook удалял страницу за антифашистские публикации с историческими фотографиями, но после требований Роскомнадзора вернул ее с некоторыми ограничениями: страница больше не могла появляться в рекомендациях.



В аккаунте Redfish были опубликованы посты с видео полицейского произвола в США, сообщение о предполагаемых связях королевской семьи Великобритании с нацистами, а также историческая подборка плакатов СССР о «Восьмом Марта».



Тем временем, РКН потребовал от Twitter «в максимально короткие сроки» объяснить причины блокировки аккаунта Мосгоризбиркома.



«Данный аккаунт создан для информирования граждан о выборах, проходящих в Российской Федерации, — указывается на официальном сайте Роскомнадзора. — Из-за действий Twitter Московская городская избирательная комиссия была вынуждена открыть новый аккаунт».



В письме отмечается, что данные действия администрации Twitter расцениваются как «иностранное вмешательство в проходящую в настоящий момент в Российской Федерации избирательную кампанию по выборам депутатов законодательных органов государственной власти».

Федеральный закон 482-ФЗ, который позволяет наказывать интернет-ресурсы за нелояльное отношение их к российским СМИ, был принят в конце прошлого года. Он даёт право Роскомнадзору блокировать такие сайты, а их владельцы могут быть признаны «причастными к нарушениям основополагающих прав и свобод». Недавно РКН утвердил требования к иностранным сервисам, обязывающие их рассказывать на собственных сайтах о нарушении ими российских законов.