Иностранные сервисы обязали рассказывать на собственных сайтах о нарушении ими российских законов

Роскомнадзор утвердил требования к маркировке размещенного в интернете контента иностранных компаний, нарушивших российские законы. Надзорное ведомство сделало обязательным использование одного варианта сообщения:
«Информация… должна содержать сообщение: "Иностранное лицо, владеющее информационным ресурсом, является нарушителем законодательства Российской Федерации" с использованием размера букв в сообщении не менее размера букв, содержащихся в ссылке на информационный ресурс иностранного лица».
Документ был разработан в рамках реализации закона об «IT-заложниках», регламентирующего деятельность иностранных интернет-компаний в России, в частности — принуждающего их открывать на территории РФ свои представительства, на которых власти будут срывать свой гнев за действия головного офиса той или иной компании.
Как именно будет определяться «иностранное лицо»-«нарушитель закона», в документе не уточняется. Срок действия новых правил составляет 6 лет с момента вступления в силу.
«Фантазия Роскомнадзора не знает границ», — комментирует документ глава юридической практики «РосКомСвободы» Саркис Дарбинян:
«Теперь, по мнению ведомства, Google и Yandex под всеми видео так и должны писать: „Иностранное лицо, владеющее информационным ресурсом, является нарушителем законодательства Российской Федерации“ с использованием размера букв в сообщении не менее размера букв, содержащихся в ссылке на информационный ресурс иностранного лица.
Принуждение к самобичеванию. Правильно, пусть от стыда горят, нарушители-иноагенты».
"ВНИМАНИЕ!!! Это не ИА «Панорама»! Повторяю — не ИА «Панорама»", - иронизирует создатель "Эшер II" Филипп Кулин.
Российские власти требуют, чтобы контент на сайтах и в соцсетях маркировали СМИ-«иноагенты», а также отдельные журналисты, признанные «иноагентами». Таким медиа и людям необходимо регулярно отчитываться перед минюстом о потраченных средствах, иначе за нарушение отчетности может грозить уголовная ответственность.
Как тут не вспомнить некода популярный в Рунете мем!
По общим вопросам
По юридическим вопросам
Для СМИ
Главное за неделю в области права.