Иностранные сервисы обязали рассказывать на собственных сайтах о нарушении ими российских законов

Роскомнадзор утвердил требования к маркировке размещенного в интернете контента иностранных компаний, нарушивших российские законы. Надзорное ведомство сделало обязательным использование одного варианта сообщения:

«Информация… должна содержать сообщение: "Иностранное лицо, владеющее информационным ресурсом, является нарушителем законодательства Российской Федерации" с использованием размера букв в сообщении не менее размера букв, содержащихся в ссылке на информационный ресурс иностранного лица».

Документ был разработан в рамках реализации закона об «IT-заложниках», регламентирующего деятельность иностранных интернет-компаний в России, в частности — принуждающего их открывать на территории РФ свои представительства, на которых власти будут срывать свой гнев за действия головного офиса той или иной компании.

Как именно будет определяться «иностранное лицо»-«нарушитель закона», в документе не уточняется. Срок действия новых правил составляет 6 лет с момента вступления в силу.

«Фантазия Роскомнадзора не знает границ», — комментирует документ глава юридической практики «РосКомСвободы» Саркис Дарбинян:

«Теперь, по мнению ведомства, Google и Yandex под всеми видео так и должны писать: „Иностранное лицо, владеющее информационным ресурсом, является нарушителем законодательства Российской Федерации“ с использованием размера букв в сообщении не менее размера букв, содержащихся в ссылке на информационный ресурс иностранного лица.



Принуждение к самобичеванию. Правильно, пусть от стыда горят, нарушители-иноагенты».

"ВНИМАНИЕ!!! Это не ИА «Панорама»! Повторяю — не ИА «Панорама»", - иронизирует создатель "Эшер II" Филипп Кулин.

Российские власти требуют, чтобы контент на сайтах и в соцсетях маркировали СМИ-«иноагенты», а также отдельные журналисты, признанные «иноагентами». Таким медиа и людям необходимо регулярно отчитываться перед минюстом о потраченных средствах, иначе за нарушение отчетности может грозить уголовная ответственность.

Как тут не вспомнить некода популярный в Рунете мем!