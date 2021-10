Руна Сандвик: «Сочетать технологии и знания об обществе — это действительно интересная головоломка»

Руна Сандвик — исследователь в области кибербезопасности, специализирующаяся на защите людей с высоким уровнем риска. Она работает консультантом по программе Ford Foundation’s Building Institutions and Networks (BUILD) и в подразделении киберзащиты Вооруженных сил Норвегии. Ранее Сандвик была старшим директором по информационной безопасности в The New York Times и разработчиком в the Tor Project.

I spoke to @SecureMac about my passion for securing high-risk people, what we've learned about threats over the years, and my work with the @torproject. 👇 https://t.co/RVjdrtAVjJ