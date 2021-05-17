Власти отказываются признавать незаконность блокировки TgVPN и выплачивать компенсацию

Россия отказывается выплачивать владельцу TgVPN Владиславу Здольникову компенсацию в €10000 за необоснованную блокировку сервиса. Более того, власти считают необоснованными претензии Заявителя, поскольку, по их мнению, «его права не были нарушены». Всё это следует из ответа представителя России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) на вопросы, заданные судом по жалобе Здольникова, чьи интересы в Страсбурге представляют юристы «РосКомСвободы».

В письме российского представителя в Европейском суде сказано, что власти придерживаются своей изначальной позиции об отсутствии нарушения прав Заявителя.

Напомним, весной прошлого года ЕСПЧ коммуницировал жалобу сервиса TgVPN и задал вопросы российским властям относительно законности блокировки данного интернет-ресурса.

ЕСПЧ коммуницировал жалобу сервиса TgVPN и задал вопросы российским властям относительно законности блокировки данного интернет-ресурса.

Юристы РосКомСвободы представляют интересы владельца данного сервиса.

Подробности дела: https://t.co/gtSijIAhFB — РосКомСвобода (@RuBlackListNET) September 9, 2020

Ограничение доступа к нему произошло в 2018 году под сомнительным предлогом – якобы на адресах сервиса были найдены призывы к осуществлению экстремистской деятельности и материалы, пропагандирующие и оправдывающие деятельность запрещённых на территории Российской Федерации организаций «Исламское государство Ирака и Леванта», «Джебхат ан-Нусра», «Джабхат Фатху Шам», «Ахрар Аш-Шам» и других незаконных формирований.

Несмотря на абсурдность этих заявлений, поскольку блокируемые сайты являлись техническими и на них априори невозможно было бы разместить какую бы то ни было информацию, российские суды всякий раз принимали сторону Роскомнадзора, руководствовавшегося «резиновым» решением Генпрокуратуры. Поэтому владельцу сервиса Владиславу Здольникову при юридической поддержке «РосКомСвободы» пришлось обратиться в ЕСПЧ.

Отвечая на вопросы Страсбурга, Минюст РФ как представитель России в ЕСПЧ, заявил об отсутствии нарушения статьи 10 Конвенции и превышения полномочий Роскомнадзором при блокировке TgVPN. Хотя на тот момент целью блокировки был мессенджер Telegram, Минюст считает, что РКН действовал в строгом соответствии с законом.

С такой оценкой действий Роскомнадзора никак нельзя согласиться, заявляет юрист «РосКомСвободы», адвокат Екатерина Абашина:

«Поэтому в апреле 2021 года мы направили от имени оператора TgVPN возражения на позицию властей РФ. В возражениях мы в очередной раз подчеркнули, что сервис заблокировали одновременно по требованию заместителя Генерального прокурора РФ и решению Таганского суда, оба эти решения были направлены на блокировку мессенджера Telegram, поэтому ограничение доступа к ресурсам TgVPN не вписывается ни в законодательство РФ, ни в ограничения свободы слова и информации, допустимые статьёй 10 Конвенции».

«После ответа Минюста на данные возражения нам остаётся теперь ждать финального решения ЕСПЧ», – подытоживает адвокат.