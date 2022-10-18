Минцифры предлагает с декабря разрешить вход на «Госуслуги» по биометрии

Минцифры предлагает запустить аутентификацию на портале госуслуг с помощью биометрии, размещённой в Единой биометрической системе (ЕБС) самостоятельно с помощью приложения, уже с 15 декабря 2022 года, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства:

«Проектом постановления правительства РФ предусматривается перенос срока вступления в силу возможности аутентификации на портале Госуслуг с помощью биометрии, размещённой в ЕБС самостоятельно с помощью приложения, с 1 марта 2023 года на 15 декабря 2022 года».

Чиновники отметили, что перенос срока обеспечит гражданам возможность начать пользоваться сервисом в самое ближайшее время.

«Пользоваться аутентификацией на Госуслугах с помощью биометрии граждане могут по своему желанию и полностью добровольно, при этом сохранятся и все другие привычные способы входа», – добавили в министерстве.

Идея об авторизации на «Госуслугах» с помощью ЕБС возникла у Минцифры в августе текущего года. Юрист «Роскомсвободы» Никита Истомин назвал идею «просто ещё одним способом оправдать биометрию». По его мнению, инициатива рассчитана скорее на доверчивых или сомневающихся граждан. В любом случае юрист рекомендует свои биометрические данные не сдавать.

Кроме того, что само министерство уверяет в добровольном характере инициативы, наш эксперт напомнил:

«Отказ в госуслугах, если субъект персональных данных не хочет сдавать биометрию, прямо запрещен ч.18.15 ст. 14.1 ФЗ-149».