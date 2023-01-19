Правообладатели зафиксировали в 2022 году рост пиратства в России

Число ссылок с контентом, которые российские правообладатели внесли в реестр в рамках антипиратского меморандума по состоянию на январь 2023 года, превысило 76,5 млн, рассказали «Ъ» в «Яндексе». В июле 2022 года показатель составлял 62 млн ссылок. Таким образом, только за вторую половину прошлого года компания заблокировала в поиске 14,5 млн ссылок. Раньше настолько реестр увеличивался несколько лет: с начала действия меморандума в 2018 году до марта 2021 года компания добавила в реестр 15 млн ссылок. Меморандум был подписан правообладателями и поисковиками и обязывает последние удалять из выдачи ссылки на пиратские ресурсы во внесудебном порядке.

«Газпром-медиа холдинг» (включает НТВ, ТНТ, ТВ-3, «Пятница!» и др.) за 2022 год инициировал блокировку и удаление более 7 млн ссылок на пиратские копии контента в интернете, что на 67% больше, чем в 2021 году. В число проектов, которые пользуются наибольшей популярностью у пиратов, вошли Comedy Club (ТНТ), «Следствие вели» (НТВ) и чемпионат Италии по футболу («Матч ТВ»).

Выросло также число исков, связанных с пиратским контентом: за 2022 год «Газпром-медиа» инициировал 854 судебных процесса, по ним получены решения на выплату 8,7 млн руб., что на 30% больше, чем суммарно за предыдущие четыре года.

С марта 2022 года аудитория в целом чаще обращается к пиратским ресурсам, говорит директор по развитию видеосервиса Wink Антон Володькин:

«Точный объём оценить сложно, но, по нашей оценке, трафик на такие ресурсы по сравнению с 2021 годом удвоился».

Рост пиратства, по его мнению, связан прежде всего с уходом ряда иностранных сервисов и правообладателей с российского рынка: «Основной спрос и предложение пришлись на их контент, а российский оригинальный контент пострадал в меньшей степени». После начала 24 февраля 2022 года военных действий на Украине РФ покинули Walt Disney, Warner Bros., Sony Pictures и Universal Pictures, Netflix и многие другие.

Пиратские сервисы начали процветать, получив «эксклюзив» на контент, например, той же Netflix, говорит гендиректор Premier Софья Митрофанова. Но от роста активности нелегальных ресурсов страдают и российские проекты, считает она.

Рост числа ссылок еще не говорит о том, что пиратов становится больше, уточняет руководитель отдела по антипиратству онлайн-кинотеатра Start Сергей Василенко.

Количество исков по блокировке пиратского контента в 2022 году выросло и продолжит рост в 2023-м, считают юристы. Но практика защиты контента в суде не изменилась, говорит партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков:

«Просто нарушений стало гораздо больше, так как пираты размещают в сети одновременно и российский, и зарубежный контент, с которым приходится бороться правообладателям».

«Спецоперация» не только убивает людей, но и убивает экономику, считает глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян.

«Кому-то могло показаться, что если с рынка развлечения уйдут западные компании со своим контентом, то он быстро и успешно "импортозаместится" отечественным. Но так не происходит. Многие творческие индустрии в России сейчас в глубоком кризисе», – рассуждает эксперт, отмечая также, что «рынок интеллектуалки» больше всех остальных рынков завязан на глобальной экономике, в которой выстраивается весьма длинная цепочка владения и использования прав:

«Люди потеряли доступ к лицензионному контенту многих мейджоров, люди беднеют. Очевидно, что при таких раскладах пиратство будет лишь расти. Мы уже наблюдаем возврат интереса к торрентам и p2p-технологиям передачи данных, которые уже были забыты, после того как дешевый стриминг и подписки пришли в Россию».

«И даже несмотря на то, что Газпром-медиа холдинг ГПМХ увеличил количество исков в Мосгорсуде на своем конвейере, это его никак не спасёт. Все, что может сделать суд — это принять решение о блокировке сайта. Но заблокированное — не значит удаленное. И пользователи, как и сами владельцы пиратских ресурсов за 10 лет цензуры отлично научились балансировать между поисковиками, доменами и IP-адресами, получая доступ к запрещенному российским властями контенту», – подытоживает Саркис Дарбинян.