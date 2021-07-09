Google и «Яндекс» убрали из поиска часть ссылок о депутате Дмитрии Саблине по «праву на забвение»

Депутат Госдумы единоросс Дмитрий Саблин добился от поисковиков удаления из выдачи ссылок на некоторые материалы о себе, воспользовавшись законом о «праве на забвение». Об этом сообщает «МБХ медиа». В частности, если ввести в «Яндексе» слова «Дмитрий Саблин», то на некоторых страницах выдачи под строкой появится сообщение, что «часть результатов поиска скрыта в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 264-ФЗ». В Google это звучит как «некоторые результаты поиска могли быть удалены в соответствии с местным законодательством». «Роскомсвобода» проверила сообщение и убедилась, что всё действительно обстоит так.

Какие это были материалы и какое их количество удалено, неизвестно. При этом сообщение о скрытых ссылках появляется не на всех страницах выдачи, а лишь на тех, где могла располагаться заблокированная ссылка, пояснили «МБХ медиа» в пресс-службе «Яндекса».

Ранее в этом месяце интернет-Readovka сообщило, что в редакцию приходили судебные приставы с постановлением о блокировке всего их сайта без решения суда. Произошло это из-за отказа удалять статью о яхте Саблина, заявили тогда журналисты. На днях стало известно, Readovka временно заблокировала свой сайт в рамках обеспечительных мер, принятых по иску единоросса о защите чести и достоинства. Редакция сообщила, что удалила текст и выплатила исполнительный сбор в размере 50 тыс. руб. за отказ заблокировать сайт по первому постановлению.

Издание Readovka блокируют целиком за одну статью про яхту депутата Госдумы от Единой России.



Предлагаю в ответ максимально распространить инфу об этой самой яхте.



Яхта: Bacchus Alla

Владелец: Дмитрий Саблин

Длина: 36,5 метров

Стоимость: $10-16 млнhttps://t.co/7S1f3BcJQH pic.twitter.com/6mRmkZbMtO — Алексей Новоселов (@novosyolov) July 2, 2021





В 2018 году Саблин подавал иски к владельцам поисковых систем о прекращении выдачи ссылок на ряд материалов о нем: 18 ссылок в «Яндексе» и 16 ссылок в Google, пишет издание. Депутат требовал ограничить доступ к материалам «Дождя» («Фонд Навального показал дом лидера «Антимайдана» на Рублёвке») и «Новой газеты» («Собиратели земель — от Подмосковья до Крыма»). Тогда суды отказались удовлетворить жалобы, а апелляционная инстанция — Мосгорсуд — оставила эти решения без изменений.

Однако часть ссылок из исков всё-таки была удалена из выдачи. Так, Google перестал индексировать ссылки на один материал, «Яндекс» — на семь (на сайтах Weekjournal и «Чел.Про»). Найти эти материалы в поисковиках по заголовку или цитатам из текста нельзя, они доступны только прямой гиперссылке.

Закон о «праве на забвение» действует в России с 2016 года. Он позволяет гражданам и компаниям требовать от «Яндекса», Google и других поисковиков скрывать в выдаче ссылки на информацию, которая является «недостоверной», «неактуальной» или нарушающей закон.