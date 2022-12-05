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5 December 2022

Подвергшееся военной цензуре популярное сахалинское издание «Сах.ком» объявило о закрытии

По словам редакции, в условиях постоянных блокировок продолжать журналистскую деятельность и писать о событиях в регионе и стране становится уже не только сложно, но и опасно.

Ключевой информационный портал Сахалинской области «Сах.ком» объявил о закрытии на фоне блокировки. В официальном Telegram-канале издания сообщается:

«Это сложное решение было принято в непростое время. Но дальше, в условиях постоянных блокировок, продолжать журналистскую деятельность, писать о событиях в регионе и в стране становится не только сложно, но и опасно».

Агентство работало с 1999 года. Поводом для блокировки стал донос от ОНФ и «Совета солдатских матерей» на отсутствие поддержки «специальной военной операции» на портале, и в начале августа Генпрокуратура внесла сайт издания в реестр запрещённой информации:

В июне 2019 года сайт sakh.com был внесён в реестр организаторов распространения информации.

149-ФЗ 139-ФЗ регионы Сахалин 32-ФЗ военная цензура Сах.ком

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