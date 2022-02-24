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24 февраля 2022

Евросоюз вводит санкции против «фабрики троллей»

В чёрный список также вошли многие российские политики, крупные бизнесмены, представители официальных СМИ, в числе которых Маргарита Симоньян и Владимир Соловьев.
Фото взято с сайта Европейского парламента

Евросоюз опубликовал список россиян и организаций, попавших под санкции из-за признания независимости неподконтрольных Киеву частей Луганской и Донецкой областей.

В список физических лиц попали министр обороны Сергей Шойгу, глава администрации президента Антон Вайно, глава медиахолдинга «News front» Константин Кнырик.

В чёрном списке ЕС также присутствует организация «Агентство интернет-исследований», которую в СМИ называют «фабрикой троллей» и связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, чьи жена и мать тоже попали под санкции.

Сразу нескольких россиян внесли в список, обвинив в распространении дезинформации и пропаганды. На подобных основаниях в документе фигурируют:

  • официальный представитель МИД РФ Мария Захарова;
  • телеведущий Владимир Соловьев;
  • главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян;
  • вице-спикер Госдумы Петр Толстой, бывший в 2009–2016 годах замглавы дирекции социальных и публицистических программ «Первого канала»;
  • сенатор Алексей Пушков.

Новым фигурантам санкционного списка будет запрещен не только въезд в государства ЕС, но и транзит через их территорию. Счета попавших в списки, если таковые имеются в странах Евросоюза, будут заморожены. Кроме того, гражданам и компаниям из ЕС будет запрещено каким-либо образом предоставлять им финансирование.

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