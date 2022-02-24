Евросоюз вводит санкции против «фабрики троллей»

Евросоюз опубликовал список россиян и организаций, попавших под санкции из-за признания независимости неподконтрольных Киеву частей Луганской и Донецкой областей.

В список физических лиц попали министр обороны Сергей Шойгу, глава администрации президента Антон Вайно, глава медиахолдинга «News front» Константин Кнырик.

В чёрном списке ЕС также присутствует организация «Агентство интернет-исследований», которую в СМИ называют «фабрикой троллей» и связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, чьи жена и мать тоже попали под санкции.

Сразу нескольких россиян внесли в список, обвинив в распространении дезинформации и пропаганды. На подобных основаниях в документе фигурируют:

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова;

телеведущий Владимир Соловьев;

главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян;

вице-спикер Госдумы Петр Толстой, бывший в 2009–2016 годах замглавы дирекции социальных и публицистических программ «Первого канала»;

сенатор Алексей Пушков.

Новым фигурантам санкционного списка будет запрещен не только въезд в государства ЕС, но и транзит через их территорию. Счета попавших в списки, если таковые имеются в странах Евросоюза, будут заморожены. Кроме того, гражданам и компаниям из ЕС будет запрещено каким-либо образом предоставлять им финансирование.