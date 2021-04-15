Под американские санкции попало шесть российских IT-компаний

Новый пакет санкций, направленный против РФ, коснулся шести IT-компаний, которых власти США подозревают в причастности к кибератакам через программы SolarWinds. Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома:

«Администрация Байдена принимает меры... в отношении России за действия её правительства и разведывательных служб против суверенитета и интересов США».

В список компаний попали Технополис «ЭРА», АО «Пасит», Научно-исследовательский институт специализированных вычислительных устройств безопасности и автоматики, ООО «Необит», Advanced System Technologies.

В этом же списке — Positive Technologies. Её попадание в санкционный список вызвало большой резонанс в экспертной среде, поскольку данная компания считается ведущим игроком на рынке ИБ.

«Ого, под санкции попала Positive Technologies — одна из самых известных российских компаний в сфере компьютерной безопасности. Там же и интегратор АСТ», — пишет журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.

Positive Technologies, занимает 15-е место в рейтинге крупнейших российских интернет-компаний Forbes с оценкой $580 млн. Офисы компании работают в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Новосибирске, Академгородке, Томске, а также в Казахстане (Нур-Султан). С 2004 года эксперты Positive Technologies находят уязвимости в продуктах Cisco, Google, Microsoft.

Сегодняшние санкции США направлены, в том числе, против шести российских IT-компаний. Рассказываем, что известно о пострадавших компаниях и как они связаны со спецслужбами. https://t.co/FgKfWNobRl — The Bell (@ru_thebell) April 15, 2021

Telegram-канал SecAtor выразил мнение, что санкции не станут для фатальными, поскольку компания обслуживает в основном российские организации:

«Вероятен временный просад показателей на волне ужаса некоторых неуравновешенных клиентов. А вот с планами IPO придётся на некоторое время завязать. Пессимистичные (но не распродажные) настроения потенциальных акционеров считываются по курсу облигаций Позитивов в моменте просевших на 2%».

Канал также считает обвинения против Positive Technologies сомнительными — компания занималась исследованиями в отношении крупных корпораций и препарировала такую продукцию как Intel, а также проверяла множество других продуктов, чем могла вызвать гнев американских фирм, но даже «и здесь мы не видим реальной причины для включения Позитивов в санкционный список», отмечают эксперты.

«Подобных мероприятий множество, да и сама компания придерживалась индустриальных практик ответственного раскрытия уязвимостей», — пишет SecAtor.