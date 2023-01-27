Сайт ООН блокировать не будут

Ленинский районный суд города Владимира прекратил производство по делу о блокировке официального новостного сайта ООН на территории России. Об этом сообщает независимый информационный проект «Довод», ознакомившийся с текстом судебного решения.
Иск о блокировке подала 19-я военная прокуратура войсковой части 56680, которая также потребовала ограничить доступ к сайту турецкого государственного агентства «Анадолу».
Заинтересованным лицом в иске указано управление Роскомнадзора по Владимирской области. Что именно послужило причиной, по которой военная прокуратура потребовала заблокировать вышеупомянутые сайты, не уточняется. Новость об этом деле вызвала в СМИ большой резонанс.
В итоге военная прокуратура по собственной инициативе отказалась от требований заблокировать вышеупомянутые сайты.
По данным «Довода», в том же суде сейчас рассматриваются заявления о блокировке сайтов казахстанского издания Arbat Media, «Общей газеты», соцсети Maxpark и FreeRuTube.
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