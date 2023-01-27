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27 January 2023

Сайт ООН блокировать не будут

Военная прокуратура отказалась от иска и суд во Владимире прекратил производство по данному делу.

Ленинский районный суд города Владимира прекратил производство по делу о блокировке официального новостного сайта ООН на территории России. Об этом сообщает независимый информационный проект «Довод», ознакомившийся с текстом судебного решения.

Иск о блокировке подала 19-я военная прокуратура войсковой части 56680, которая также потребовала ограничить доступ к  сайту турецкого государственного агентства «Анадолу».

Заинтересованным лицом в иске указано управление Роскомнадзора по Владимирской области. Что именно послужило причиной, по которой военная прокуратура потребовала заблокировать вышеупомянутые сайты, не уточняется. Новость об этом деле вызвала в СМИ большой резонанс.

В итоге военная прокуратура по собственной инициативе отказалась от требований заблокировать вышеупомянутые сайты.

По данным «Довода», в том же суде сейчас рассматриваются заявления о блокировке сайтов казахстанского издания Arbat Media, «Общей газеты», соцсети Maxpark и FreeRuTube.

149-ФЗ абсурд 139-ФЗ ООН суды 32-ФЗ военная цензура специальная военная операция военная прокуратура

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