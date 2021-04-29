Импортозамещение Сбербанка хотят поставить под контроль

Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ намерен попросить Правительство взять под контроль стратегию по импортозамещению Сбербанка, сообщают «Ведомости». До апреля 2020 года организация принадлежала Банку России, поэтому формально не являлась госкомпанией. После передачи акций государству Сбербанк не внесли в перечень структур, которые обязаны переходить на отечественные IT- продукты.

Напомним, ранее в апреле правительство утвердило директивы по цифровой трансформации госкомпаний, доля закупок российских цифровых решений в которых к 2024 году должна составить не менее 70% от общей суммы расходов на ПО.

Сбербанк заявил, что его закупочная деятельность «полностью соответствует нормам законодательства в сфере закупок и требованиям правительства». В начале апреля текущего года Сбербанк разместил на портале госзакупок тендер на приобретение оборудования на 29 млн долл., отметив, что нуждается в оборудовании Huawei. В результате поставщиком стала российская структура китайской компании «Техкомпания Хуавэй».

«Сбербанк — системообразующий банк, поэтому важно, чтобы его деятельность соответствовала общей логике государственной политики. Формально «Сбер» сейчас ничего не нарушает. Только морально», — сказал директор Центра Илья Массух.

В Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники считают, что в краткосрочной перспективе «Сберу» и другим госкомпаниям выгоднее приобретать иностранное ПО и оборудование, поскольку это готовые решения, которые можно быстро внедрить.

В Moscow Digital School обращают внимание, что сейчас действует политика импортозамещения и, скорее всего, «гайки будут и дальше закручиваться».

«Возможно введение административной ответственности и крупных штрафов за несоблюдение квот в части информтехнологий».

Напомним, Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ — автономная некоммерческая организация. Создана для исполнения поручений президента Владимира Путина. Центру было поручено следить за импортозамещением в госкомпаниях.