Сбербанк: с 24 февраля в Сеть утекли данные 65 миллионов россиян

Масштаб хакерских атак Кузнецов охарактеризовал как «полномасштабную кибервойну»: банк зафиксировал в общей сложности 300 000–330 000 людей, участвующих в ней. По словам топ-менеджера, количество кибератак на бизнес выросло после начала «военной операции» не менее чем в 15 раз. Основной удар пришёлся на финансовый, энергетический и нефтегазовый секторы, а также авиакомпании, логистические предприятия, интернет-продавцов и СМИ. В результате DDoS-атак на час и более оказывались заблокированными сервисы 87 крупных организаций.

Исследователи из из Check Point Software и CyberProof подсчитали в марте, что около 400 000 хакеров из разных стран участвуют в атаках на стороне Украины. Впервые в истории к открытой кибервойне подключились волонтёры со всего мира. Весной в интернете появились персональные данные пользователей ряда крупных компаний и сервисов, в том числе «Яндекс.Еды», Delivery Club, СДЭК, ВТБ, Wildberries и других. В начале июня хакерской атаке подвергся сайт Минстроя.

Ранее глава сервиса поиска работы HeadHunter Виталий Терентьев спрогнозировал, что около 100 000 российских компаний столкнутся с трудностями при поиске специалистов по кибербезопасности из-за их дефицита на рынке труда.