Сбербанк: с 24 февраля в Сеть утекли данные 65 миллионов россиян

Исследователи из из Check Point Software и CyberProof подсчитали в марте, что около 400 000 хакеров из разных стран участвуют в атаках на стороне Украины. Впервые в истории к открытой кибервойне подключились волонтёры со всего мира. Весной в интернете появились персональные данные пользователей ряда крупных компаний и сервисов, в том числе «Яндекс.Еды», Delivery Club, СДЭК, ВТБ, Wildberries и других. В начале июня хакерской атаке подвергся сайт Минстроя.
Ранее глава сервиса поиска работы HeadHunter Виталий Терентьев спрогнозировал, что около 100 000 российских компаний столкнутся с трудностями при поиске специалистов по кибербезопасности из-за их дефицита на рынке труда.
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