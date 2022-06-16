Нужна юр.помощь?
Новости
16 June 2022

Сбербанк: с 24 февраля в Сеть утекли данные 65 миллионов россиян

По данным кредитно-финансовой организации, около 13 млн банковских карт были скомпрометированы, а ущерб от их перевыпуска составил 4,5 млрд руб.
Данные 65 млн россиян утекли в результате кибератак в период с 24 февраля, рассказал на ПМЭФ заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.  Из этого числа 1 млн пришёлся именно на Сбербанк, 12 млн – на другие банки. Кредитные организации понесли ущерб от перевыпуска скомпрометированных карт в размере 4,5 млрд руб.
 
Масштаб хакерских атак Кузнецов охарактеризовал как «полномасштабную кибервойну»: банк зафиксировал в общей сложности 300 000–330 000 людей, участвующих в ней. По словам топ-менеджера, количество кибератак на бизнес выросло после начала «военной операции» не менее чем в 15 раз. Основной удар пришёлся на финансовый, энергетический и нефтегазовый секторы, а также авиакомпании, логистические предприятия, интернет-продавцов и СМИ. В результате DDoS-атак на час и более оказывались заблокированными сервисы 87 крупных организаций.
 

Исследователи из из Check Point Software и CyberProof подсчитали в марте, что около 400 000 хакеров из разных стран участвуют в атаках на стороне Украины. Впервые в истории к открытой кибервойне подключились волонтёры со всего мира. Весной в интернете появились персональные данные пользователей ряда крупных компаний и сервисов, в том числе «Яндекс.Еды», Delivery Club, СДЭК, ВТБ, Wildberries и других. В начале июня хакерской атаке подвергся сайт Минстроя.

Ранее глава сервиса поиска работы HeadHunter Виталий Терентьев спрогнозировал, что около 100 000 российских компаний столкнутся с трудностями при поиске специалистов по кибербезопасности из-за их дефицита на рынке труда.

персональные данные хакеры утечки кибервойна Сбербанк кибератаки

Поделитесь материалом

Похожие статьи

В Сеть утекли данные более полумиллиона клиентов Utair. Получен комментарий авиакомпании
Technology Review: правительства продолжат использовать хакеров как оружие в 2020-х
Сбербанк, МВД и Центробанк предлагают квалифицировать киберпреступления как кражи
Произошла утечка данных 21 миллиона пользователей бесплатных VPN
Разговоры клиентов Сбербанка с колл-центром продают в даркнете
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ (предпочтительнее Telegram)

+7 903 003-89-52

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности