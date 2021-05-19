Депутат Горелкин внёс законопроект о едином измерителе аудитории интернет-ресурсов

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Антон Горелкин внёс законопроект №1175409-7 о создании единого измерителя аудитории интернет-ресурсов (о внесении изменений в ФЗ «О СМИ» и в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»). Об этом парламентарий сообщил в своём Telegram со ссылкой на документ.

Предлагается создать уполномоченную организацию, которая будет проводить исследования объёма аудитории того или иного интернет-ресурса. В существующем законе, касающемся аудиовизуальных сервисов и телеканалов, Горелкин предлагает заменить понятие «зрительская аудитория» на просто «аудиторию», тем самым расширяя соответствующий подсчёт на посетителей, а не только на потребителей отдельного контента, выложенного на сайте.



Уполномоченная организация, говорится в законопроекте, не вправе будет осуществлять распространение рекламы, а также выступать в качестве представителя или посредника рекламораспространителя.



Регулирование должно коснуться телевизионных каналов, сетевых изданий, новостных агрегаторов и аудиовизуальных сервисов.



Предлагается создать реестр информационных ресурсов, объём аудитории которых подлежит исследованию. Формирование его поручат Роскомнадзору.



«В России отчетность об аудитории интернет-площадок доступна из сильно разных источников, – рассуждает депутат. – Проверить их данные невозможно, а значит, невозможно составить адекватное представление об аудитории того или иного события (сколько человек проконтактировало с тем или иным контентом в сети). Это вредит бизнесу — как рекламодателям, так и производителям контента. Государство тоже не видит, что происходит в этой сфере. С этим во многом связана проблема пиратского контента, который по-прежнему занимает значительную долю в медиа-потреблении россиян».



Также Горелкин считает, что:

«Универсальная и прозрачная система оценки, по аналогии с той, которая много лет работает на ТВ, позволит сделать рекламную индустрию в интернете более предсказуемой и эффективной».

В срок до 1 августа 2021 года РКН должен будет провести отбор организации, уполномоченной для проведения таких измерений.



«Измеритель должен уметь работать в разных средах, потому что границы между экранами — ТВ, мобильных гаджетов, десктопов, игровых консолей, видеохостингов — сейчас во многом стерты», – подчёркивает парламентарий.



«Главное опасение бизнеса по поводу единого измерителя аудитории понятно, – рассуждает депутат. – Все боятся, что выбранная РКН организация будет просто торговать получаемыми данными — самым дорогим и важным, что сейчас есть в интернете. Закон этот момент оговаривает особо: использование данных, полученных от измеряемых ресурсов, может быть только целевым — измерение аудитории и связанные с этим исследования. Никакой торговли, никакого снимания сливок с доступа к аудиторным показателям. Организация-оператор единого измерителя будет строго подотчетной».