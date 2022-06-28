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28 июня 2022

Pinterest, Airbnb, Twitch и UPS оштрафовали за отказ локализовать ПД россиян

Все, кроме UPS, получили взыскание в размере двух миллионов рублей. UPS — в размере одного миллиона рублей.

Таганский районный суд Москвы оштрафовал на 2 млн руб. каждый стриминговый сервис Twitch, фотохостинг Pinterest и сервис по поиску жилья для аренды Airbnb за отказ локализовать данные российских пользователей. По той же причине взыскание в 1 млн руб. получил сервис доставки грузов United Parcel Service (UPS). 

Роскомнадзор сообщал, что хранить персональные данные российских пользователей на территории страны стали порядка 600 представительств зарубежных компаний. Среди назывались Apple, Microsoft, Samsung, PayPal, Booking и LG. Впрочем, многие иностранные компании ушли из России в связи со «спецоперацией» в Украине.

Отдельно суд сегодня заявил, что оштрафовал канадскую платформу для создания историй Wattpad Corp. на 1 млн руб. за то, что она не удалила контент, который Россия считает незаконным.

Ранее в этом месяце российская дочерняя компания Google ООО «Гугл» подала заявление о банкротстве. До этого ряд российских телеканалов подали иски к «Гугл» в связи с блокировкой их каналов на YouTube-каналов. После этого Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество и активы «Гугл» на общую сумму 1 млрд руб. в качестве обеспечительной меры. 

Роскомнадзор персональные данные Pinterest Twitch Airbnb суд Таганский суд United Parcel Service

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