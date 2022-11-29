В Великобритании готовят уголовную ответственность за призывы к самоувечьям

Людям, которые используют социальные сети для поощрения самоповреждений (self-harm), будет грозить уголовное преследование в соответствии с изменениями, которые Правительство Великобритании внесёт в законопроект о безопасности в Интернете. Министр культуры Мишель Донелан собирается внести в законопроект поправки, предусматривающие уголовную ответственность за призывы к членовредительству, когда состоится очередная парламентская сессия.

Этот шаг последовал за проведенным в этом году расследованием смерти 14-летней Молли Рассел, которая покончила с собой в 2017 году после просмотра в Интернете материалов о членовредительстве, суицидах и депрессии. Судебный следователь признал, что «негативное воздействие онлайн-контента» способствовало смерти Молли.

«Я твёрдо намерен привлечь к ответственности отвратительных троллей, подстрекающих молодых и уязвимых людей к членовредительству, – сказал Донелан, – поэтому я усиливаю наши законы о безопасности в Интернете, чтобы эти мерзкие действия были пресечены, а виновные попали в тюрьму».

Предлагаемая поправка к законопроекту, который поступит в Палату общин 5 декабря, также требует от владельцев социальных сетей отслеживать такой контент под страхом внушительных штрафов. Законопроект налагает на такие технологические платформы как Facebook, Instagram и Twitter обязанность не допускать, чтобы незаконный контент, который теперь будет включать материалы, призывающие к членовредительству, был доступен пользователям. В свою очередь агентство, регулирующее работу теле- и радио-компаний, а также почтовой службы Ofcom сможет налагать штрафы в размере до 10% от доходов компании.

Донелан также заявил:

«Владельцы социальных сетей больше не могут оставаться молчаливыми сторонними наблюдателями. По нашим законам они будут оштрафованы за то, что позволяют этому оскорбительному и разрушительному поведению продолжаться на их платформах».

Разработка законопроекта о безопасности в Интернете дважды приостанавливалась с момента его внесения в парламент в 2021 году на фоне опасений консерваторов по поводу его влияния на свободу слова. В июле Кеми Баденох, в то время претендент на лидерство в партии Тори, заявила, что законопроект находится в «непригодном состоянии», чтобы быть принятым. «Мы не должны принимать законы об оскорбленных чувствах»- заявил Кеми, явно критикуя слишком размытую формулировку «законный, но вредный» контент. Ответная реакция последовала со стороны бывшего министра культуры Надин Доррис, которая риторически спросила, является ли «оскорблением чувств» призыв покончить с собой.

Донелан отметил, что критические замечания некоторых коллег по парламенту будут учтены путем исключения положений о «законных, но вредных» материалах для взрослых. В сентябре 2022 года он заявил: «Есть моменты, которые мы будем менять, поскольку данный контент не ведет к уголовно-наказуемым последствиям».

Представитель Фонда Молли Роуз, благотворительной организации, созданной семьей Молли Рассел, заявил, что предложение ввести уголовную ответственность за поощрение членовредительства «представляется значительным шагом», но законопроект должен быть направлен на борьбу с любым «вредным, но легальным» контентом. Он подчеркнул, что: «согласно показаниям, представленным на дознании по делу Молли Рассел в сентябре, «вредный, но законный» контент, вероятно, нанес наибольший ущерб психическому здоровью Молли». Представители фонда также обратились к сообщениям, которые Молли просматривала перед смертью и задали вопрос:

«Смогут ли новые поправки в закон предотвратить такие сообщения, как: «Кто полюбит девушку, склонную к суициду?» или они будут продолжать распространяться с помощью социальных сетей?»

Из 16 300 материалов, которые Молли просматривала в Instagram за шесть месяцев до смерти, 2 100 были связаны с самоубийством, членовредительством и депрессией. Выяснилось также, что Pinterest, платформа для обмена изображениями, отправляла ей электронные письма с рекомендациями с такими заголовками, как «10 пинов о депрессии, которые могут вам понравиться». По этой причине важно, чтобы другие «вредные, но законные» материалы, которые, как мы знаем, были вредны для Молли, также попали под действие законопроекта.

Таким образом, оценка доказательств того, что перед смертью подросток потреблял огромное количество вредных материалов в Интернете, дало новый импульс для повторного принятия законопроекта.

Одно из изменений в законопроекте уже согласовано: на прошлой неделе было объявлено о новых составах преступлений, касающихся получения или распространения интимных изображений человека. Будет введена уголовная ответственность за распространение порнографических «дипфейков» — изображений или видео, смоделированных таким образом, чтобы походить на человека. Установка оборудования с целью получения незаконных изображений человека также будет считаться преступлением.

Специально для «Роскомсвободы» статью подготовили

Ренат Сигунов и Артём Сафьянников

на основе материалов изданий The Guardian и Reuters