Кого в сентябре преследовали за слова: непубличные россияне

Третий дайджест о том, как россияне подвергались преследованию за онлайн-деятельность. Сегодня мы расскажем о тех гражданах, чьи истории редко попадают в СМИ и в информационном поле долго не задерживаются.

Административные наказания

Пенсионерку из Верхнего Тагила в Свердловской области, которую в прошлом месяце оштрафовали на 32 тысячи рублей из-за комментариев «ВКонтакте», силой задержали и увезли в Кировоградский суд. По её словам, к ней прибыли приставы и сказали, что доставляют из-за неуплаты предыдущих штрафов (также назначенных за публикации во «ВКонтакте»). Женщина при этом заявляет, что принципиально отказывается платить, потому что «имеет право на альтернативное мнение».



В суде выяснилось, что на неё составлен очередной протокол за VK-посты, которые она размещала с 2020 по 2023 годы. По заказу полицейских из Центра «Э» была проведена экспертиза, которая пришла к выводам, что в комментариях женщины содержатся «признаки унижения человеческого достоинства и разжигания вражды по признаку национальности или религии (по отношению к русским, нерусским, евреям, христианам, иудеям)».



В итоге зампрокурора Кировграда составил на Махнорылову протокол по статье 20.3.1 КоАП и сразу передал дело в суд. Пенсионерка получила 10 суток административного ареста, который она отбывала в закрытом городе Новоуральск.

В Омской области пенсионерку оштрафовали на 15 тыс рублей за лайк и комментарий в «Одноклассниках». «В ходе мониторинга» просторов интернета силовики наткнулись на профиль Зинаиды Ивановны Гридневой в «Одноклассниках» и обнаружили её «лайк» и комментарий под видеозаписью «За что мы здесь погибаем, где реальные действия или это…» другого пользователя с <антиспецоперационными> взглядами.



Черлакский районный суд Омской области при решении суд учёл возраст, признание вины и назначил пенсионерке штраф меньше минимального по статье о «дискредитации». Страницу в социальной сети женщине пришлось удалить.



При допросе Зинаиде Ивановне не были разъяснены её права. Женщина не смогла воспользоваться 51 статьей и получить защиту. На суде она осталась одна.

В Омске местная жительница опубликовала изображение свастики в 2013 году во «ВКонтакте». Спустя 10 лет Советский районный суд оштрафовал ее на тысячу рублей за «демонстрацию нацисткой символики». Контекст публикации свастики при этом не уточняется.

Уголовное преследование

Сотрудники ФСБ задержали 23-летнего жителя Ростовской области. Его обвиняют в том, что молодой человек якобы передал украинским войскам сведения о военном объекте в Краснодарском крае.



«Данные, полученные украинской стороной, могли быть использованы командованием ВСУ для нанесения ударов по данному объекту, что привело бы к потерям среди личного состава российских Вооруженных сил и техники», — считают в спецслужбе.



Задержанного обвинили в том, что он переписывался с человеком, у которого был украинский номер, и в том, что парень поддерживал Украину. У молодого человека изъяли телефон, против него возбудили уголовное дело о «госизмене» (статья 275 УК).

65-летнюю пенсионерку из Магадана Тамару Крюкову отправили под домашний арест, пишет ОВД-Инфо. Против неё возбуждено уголовное дело об «оправдании терроризма». Поводом для преследования стали «антиспецоперационные» посты женщины во «ВКонтакте».

Также её оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии.

В Красноярске задержали местного жителя Андрея Новокрещенных. Мужчину подозревают в финансировании «экстремистской деятельности» из-за донатов ФБК.



На опубликованном в Сети видео на Новокрещенных надевают наручники, заламывают ему руки и ведут к подъезду. «Я же не сопротивляюсь», — удивляется мужчина такому жесткому задержанию.



По этой же причине прошли обыски у Глеба Калинычева в Нижнем Новгороде и у москвича Ильи Старцева. Последний работает учителем английского языка.

В суд города Николаевск-на-Амуре поступило уголовное дело о «дискредитации» армии, возбуждённое против Сергея Калалба, у которого на «спецоперации» погиб сын. Поводом для дела стал тикток-ролик, который мужчина прислал в свой групповой чат в WhatsApp.



Видео заметил участковый, который вступил в чат по ссылке-приглашению. Прошлым летом тот же участковый составил протокол о «дискредитации» армии со скриншотами из этого чата, и Калалба тогда оштрафовали на 30 тысяч рублей.

В Екатеринбурге завели уголовное дело об оправдании терроризма из-за комментария про смерть Владлена Татарского, который 49-летний токарь Алексей С. написал под постом в одном из городских пабликов.



В ответ некоторые пользователи принялись оскорблять комментатора — тогда он написал, что желает аналогичной участи Владимиру Путину.



Проведённая экспертиза выявила в словах Алексея «оправдание террористического акта по мотивам политической и идеологической ненависти». В квартире у мужчины провели обыск и изъяли технику. Он дал признательные показания, сейчас Алексей находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до семи лет колонии или штраф от 300 тысяч до миллиона рублей.



Он не первый человек на Урале, которого судят за высказывания о гибели Татарского. Под следствием по аналогичной статье сейчас проходит екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков, он также находится под подпиской о невыезде.

Связанные с силовиками телеграм-каналы сообщили о задержании жителя Хабаровска, подозреваемого в «госизмене». Мужчина якобы переводил деньги ВСУ на покупку оружия и беспилотников. Также его обвиняют в том, что он планировал воевать на стороне Украины.



Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ («госизмена»).

В Чите Забайкальский краевой суд продлил арест 21-летней девушке, которая обвиняется в госизмене из-за отправки фотографий военной техники украинцу, с которым она познакомилась по переписке. По версии следствия, она познакомилась с мужчиной, который оказался представителем государственной пограничной службы Украины, и он попросил её присылать данные материалы ему.



Согласно пресс-релизу суда, девушка ранее открыто критиковала в соцсетях «спецоперацию», являясь её ярым противником, что, «по показаниям свидетелей, отразилось также и на дружеских отношениях с её подругами, с которыми девушка рассорилась». По её словам, «она рассчитывала со временем уехать на территорию Украины, ожидая поступление денежных средств для переезда от своего знакомого по переписке».



Читинка была задержана силовиками в июле текущего года. В отношении неё избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая была продлена по 2 ноября 2023 года.



«Наказание, предусмотренное санкцией инкриминируемой читинке статьи, составляет от 12 до 20 лет лишения свободы (в действующей на момент совершения преступления редакции УК РФ). Свою вину она признала в полном объеме», – сообщает пресс-служба суда.

Октябрьский районный суд Липецка заочно арестовал на месяц с момента задержания 60-летнего строителя Александра Григорьева по делу о распространении «фейков» о ВС РФ по мотивам ненависти или вражды (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК) и об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК). Мужчину объявили в межгосударственный розыск.



Статью о «фейках» Григорьеву вменили из-за публикаций о происходящем в Украине на платформе «Дзен». Дело об оскорблении силовика, который вёл дело о «фейках», возбудили после публикаций в «Дзене» и во «ВКонтакте».



Дело о «фейках» против строителя возбудили в сентябре 2022 года. В августе после обыска с изъятием техники пожилого мужчину задержали на работе и доставили в Липецк на допрос. Мужчина находился под подпиской о невыезде. 31 июля стало известно, что следствие по делу Григорьева закончилось.

Против 22-летнего жителя Новодвинска (Архангельская область) возбудили уголовное дело об оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК) из-за <антиспецоперационных> постов во «ВКонтакте», в которых он якобы выражал негативное отношение к действиям властей РФ в Украине, а также «публично заявил о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании». В чём именно заключались его высказывания, не сообщается.



По данным «ОВД-Инфо», речь идёт о Дмитрии Смирнове 2001 г.р., которого в конце августа внесли в перечень «террористов и экстремистов».

Басманный суд Москвы арестовал 47-летнего жителя Подмосковья Михаила Дария по делу о публичном оправдании терроризма в интернете. В чем конкретно его обвиняют, в пресс-службе суда пояснить не смогли.



Адвокат по назначению отказался раскрывать детали дела без согласия подзащитного. Его сестра не общается с ним много лет и тоже не знает, что стало поводом для дела.



В соцсетях Дарий подписан на Навального, Певчих и Каца, а также на аккаунты про протесты и каналы про эмиграцию в США и Канаду.

Жителя Канска в Красноярском крае осудили за интернет-публикации. Как заявили в краевом управлении ФСБ, мужчина писал в соцсетях посты с «призывами к насилию в отношении русского населения и к подрыву Крымского моста».



Его признали виновным в публичных призывах к терроризму и экстремизму с использованием интернета (часть 2 статьи 205.2, часть 2 статьи 280 УК РФ).



1-й Восточный окружной военный суд назначил мужчине семь лет колонии особого режима.

ФСБ возбудила уголовное дело о «госизмене» против жителя Липецкой области.



По заявлению ФСБ, мужчина переводил деньги на криптовалютный счет гражданину Украины. На эти деньги якобы закупалось обмундирования и амуниция для ВСУ. Другие подробности дела пока неизвестны.

21-летнего жителя Ижевска будут судить по статье о вандализме.



Сообщается, что в начале сентября молодой человек якобы нарисовал свастику и написал оскорбление Путина на центральной площади города. Автора нашли по камерам и задержали.



Против 21-летнего Дмитрия возбудили уголовное дело о вандализме. Он находится под подпиской о невыезде.

Советский районный суд Владивостока отправил в СИЗО несовершеннолетнего, которого подозревают в «прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности».



Из пресс-релиза на сайте суда следует, что заседание в отношении молодого человека состоялось первой половине сентября , однако информации о процессе в картотеке учреждения нет. Согласно этому же релизу, молодой человек «находясь по месту своего проживания, а также в иных местах на территории г.Владивостока, руководствуясь своими радикальными, политическими взглядами, негативным отношением к специальной военной операции, проводимой ВС РФ на территории Украины, испытывая неприязнь и враждебность по отношению к действующей власти РФ в частности» прошёл обучение террористической деятельности с помощью своего телефона для планирования поджога военкомата.



Несовершеннолетний Д. был арестован судом до 9 ноября. Статья 205.3 УК РФ — «прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», — предусматривает наказание от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок, однако в отношении несовершеннолетних эти сроки могут меняться на менее суровые.

Первомайский районный суд Владивостока на 40 тыс. рублей оштрафовал 19-летнего Ивана Свириденко за недонесение на свою знакомую.



Из пресс-релиза следует, что Свириденко, «заведомо зная о том, что террористическая деятельность в Российской Федерации запрещена, призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдание таковой являются преступлением, а несообщение в органы власти о лицах, совершивших такое преступление, влечет за собой уголовную ответственность» не сообщил правоохранителям, что его знакомая разместила в чате мессенджера сообщение, по мнению суда оправдывающее терроризм и призывающее к нему.



Свириденко признали виновным в преступлении, предусмотренном ст. 205.6 УК РФ — «несообщение о преступлении», максимальное наказание по ней — лишение свободы на год или штраф в размере до 100 тыс. рублей.

Калининградцу с онкологией, осуждённому за «фейки» про армию, не могут заменить трубку с мочеприёмником. Для него это смертельно опасно

В животе у 64-летнего Игоря Барышникова установлена эпицитостома, потому что он не может сам сходить в туалет. В СИЗО ему не удается опорожнять мочевой пузырь, когда он прикован к конвоиру. Такие задержки могут быть для него смертельны.

В местной больнице нет медика, который занимается операциями по замене трубки. Тюремные врачи имеют низкую квалификацию, считают правозащитники.

Игоря Барышникова приговорили к 7,5 годам колонии из-за трех постов (статья 207.3 УК РФ). Он ухаживал за пожилой матерью. После приговора Барышникову женщина умерла. Калининградцу не разрешили поехать на ее похороны.

Программист компании-разработчика БПЛА выложил часть кода на «Гитхаб» и теперь на него возбудили уголовное дело.



По данным источников «Базы», дело возбудили на 36-летнего сотрудника компании «Кронштадт», которая разрабатывает и производим оборудование, ПО для беспилотной авиации и оборонной промышленности. По версии следствия, сидя за рабочим компьютером Евгений В. заходил на сайт Github (это платформа для хостинга IT-проектов и совместной разработки) и делился закрытой информацией, которая относится к критической инфраструктуре РФ.



12 сентября Евгений был задержан. На него возбудили дело по статье 274.1 УК РФ («Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации»). Сотруднику «Кронштадта» грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Силовики вменили 18-летнему жителю Иркутска шесть уголовных статей на пожизненный срок. Илью Подкаменного задержали в ноябре 2022 года по обвинению в «публичных призывах к экстремизму» (ч. 1 ст. 280 УК), так как якобы он обмотал железнодорожные пути медной проволокой и прикрепил к ним листовки с неуказанным содержанием, следует из письма в распоряжении «ОВД-Инфо». Вторую часть это статьи Подкаменному вменили из-за неких постов в Telegram.



На данный момент известно, что Подкаменного обвиняют по 6 пунктам:

«призывы к экстремизму» (ч. 1 ст. 280 УК РФ);

«пропаганда терроризма» (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ);

«приготовление к теракту» (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ);

«призывы к экстремизму в интернете» (ч. 2 ст. 280 УК РФ);

«обучение террористической деятельности» (ст. 205.3 УК РФ);

«организация террористической деятельности» (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ).

В чем именно обвиняют молодого человека по других статьям, точно неизвестно. 30 июня уголовное дело Ильи Подкаменного передали на рассмотрение в суд, однако заседания уже несколько раз откладывались.

В Белгороде по камерам наблюдения нашли и задержали подозреваемого в поджоге буквы Z.



Наканунен ночью мужчина подошёл к иллюминированной Z на проспекте Ватутина и поджёг конструкцию. Пламя удалось потушить с помощью очевидцев. По словам мэра Валентина Демидова, сама конструкция практически не пострадала. Неизвестный же смог убежать.



Задержанный оказался 28-летним жителем Калининградской области Ильёй Чубуковым. Полиция возбудила дело о вандализме (ч. 2 ст. 214 УК РФ, до трех лет лишения свободы). Мужчина отправлен в СИЗО на два месяца.



По словам калининградца, он подвергся пыткам. Его якобы 200 раз ударили электрошокером, пытали газовой горелкой, били, применяли и другие виды насилия. Все эти подробности задержанный рассказал своему адвокату Евгении Сусловой, а она поделилась информацией со СМИ. Вину в поджоге мужчина не признаёт.

В Санкт-Петербурге силовики задержали бывшего военного. Сообщается, что после начала «спецоперации» мужчина создал Telegram-канал, в которос рассказывал о предполагаемых преступлениях российских военных. У канала сейчас 140 подписчиков.



Против экс-военного возбудили уголовное дело о «фейках» об армии (ч. 1 ст. 207.3 УК). Имя и возраст мужчины не сообщаются.

Ленинский районный суд Перми отправил в СИЗО 18-летнего студента Пермского колледжа предпринимательства и сервиса Кирилла Замалеева.



Сообщается, что после начала «спецоперации» молодой человек «увлёкся оппозиционными интернет-ресурсами». В августе Замалеев якобы согласился поджечь и взорвать военкомат Индустриального и Дзержинского районов Перми. По версии следствия, он сходил к зданию на разведку, купил уголь и селитру и смастерил по найденным в интернете описаниям «нечто похожее на петарду». За поджог ему якобы обещали заплатить 400$.



По заявлению следствия, Замалеев испытал изделие на пустыре, но петарда не взорвалась. Вечером сотрудники МВД задержали парня в кафе «Ростикс». 14 сентября ФСБ возбудила против него уголовное дело о подготовке к теракту. Во взрывотехническом исследовании говорится, что петарда «может являться не оконченным снаряженным зажигательным или взрывным устройством».



Суд отправил Замалеева в СИЗО до 13 ноября. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ярославца обвиняют в «экстремизме» за комментарий во «Вконтакте» якобы с призывами расправы над силовиками. Дело о призывах к «экстремистской деятельности» (ч. 2 ст. 280 УК РФ) возбудили в отношении 40-летнего Ильи К.



По версии следствия, житель Ярославля оставил комментарии в группах в ВК «Жесть Ярославля» и «Новости двух столиц» якобы с призывами совершать насилие над сотрудниками правоохранительных органов и критикой «народов Кавказа и евреев». Сообщается, что мужчину отпустили по подписку о невыезде.

Уголовное дело возбуждено в отношении уроженца Якутии, который, по версии следствия, осуществлял пропаганду деятельности украинского батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Саха (Якутия).



«Сотрудниками регионального управления ФСБ России пресечены преступные деяния уроженца города Мирного 2002 года рождения. <…> Преследуя цель вовлечь в идею построения независимого моноэтнического государства путем выхода Якутии из состава России и последующего ее объединения с тюркскими государствами, осуществлял в Telegram пропаганду деятельности признанного террористической организацией полка "Азов". С использованием личного аккаунта в данном приложении вступал с другими пользователями сети "Интернет" в переписку, в ходе которой отправлял им материалы, направленные на формирование идеологии терроризма, допустимости осуществления действий по насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации», – говорится в сообщении.



В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные в сети «Интернет»).

Приговор к трем с половиной годам колонии утвердили жителю Новомосковска в Тульской области Сергею Буйволу по статьям о повторной «дискредитации» российской армии и о применении опасного для жизни насилия к представителю власти. Поводом для возбуждения дела о дискредитации армии стали некие посты Буйвола в социальных сетях.

Ленинский районный суд Орска в Оренбургской области назначил 22-летнему местному жителю Максиму Гаврилину штраф в размере 120 тысяч рублей по уголовному делу о «дискредитации» армии (ч. 1 ст. 280.3 УК).

О возбуждении уголовного дела против Гаврлинина стало известно в марте, в августе оно поступило в суд. Все это время мужчина находился под подпиской о невыезде.

Ранее Гаврилина признали виновным по административной статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) — тогда ему назначили 30 тысяч рублей штрафа. По версии следствия, повторно он «дискредитировал» армию, отправив некий «комментарий в чате мессенджера». На сайте суда утверждается, что молодой человек «полностью раскаялся в содеянном» и «неоднократно оказывал благотворительную помощь, в том числе, общественным организациям, осуществляющим поддержку лиц, участвующим в проведении специальной военной операции».

Ивановский областной суд вынес приговор архитектору Сергею Волкову по статье о «реабилитации нацизма» в интернете (ч. 2 ст. 354.1 УК РФ).



Поводом для уголовного дела стал пост в Telegram-канале Волкова «Славяно-языческая культура сегодня» о блокаде Ленинграда. Он написал, что «город бросил Сталин, как ненужный и почти захваченный». «Хотя возможности поставлять туда продовольствие были. И одна важная деталь, с нацистов сняли обвинение в блокаде на Нюрнберге. Как вы думаете, почему?», — написал Волков.



Против жителя Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело о «возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства».



По версии следствия, сотрудники Центра «Э» нашли комментарии и посты мужчины от 2019 года. В них он якобы призывал к насильственным действиям в отношении полицейских.



Сообщается, что 39-летнего мужчину допросили и отпустили домой.

Против 61-летнего жителя Хабаровского края возбудили уголовное дело о «призывах к терроризму».



Андрей К. состоял в чате WhatsApp названием «Народный совет 27». Большинство участников чата и группы во «ВКонтакте» поддерживают «спецоперацию». По версии следствия, Андрей К. опубликовал в чате сообщение с критикой ВС РФ и «призывами к совершению враждебных действий» в отношении российских военных.



На него могли донести участники чата.

В Санкт-Петербурге завели уголовное дело о несообщении о преступлении на подруг Максима Асрияна. Его обвиняют в попытке поджога военкомата



Силовики задержали девушек, которым Асриян, предположительно, рассказал о своих планах поджечь военкомат. Мужчину арестовали в октябре 2022 года.

Силовики возбудили два уголовных дела о «призывах к терроризму и экстремизму» против жительницы Москвы Ринаты Шариповой.



Поводом для преследования стали два комментария Шариповой в чате «Открытый чат ׀ Нет <спецоперации>». В одном из них девушка написала, что поддерживает мирный протест, повреждение автозаков и заграждений, и поджоги военкоматов, чтобы сорвать призыв. Но она отметила, что не поддерживает поджоги объектов гражданской инфраструктуры и метание коктейлей Молотова в здание МВД. В другом комментарии было написано: «Всех сжечь».



Силовики нашли в комментариях Шариповой «призывы [поджогов] военкоматов, с целью срыва мобилизации граждан Российской Федерации для защиты национальных интересов; оправданием революционных действий для изменения основ конституционного строя Российской Федерации, в связи с проведением специальной военной операции; а также преступных действий, вплоть до физического уничтожения и причинения вреда здоровью сотрудникам полиции».

ФСБ отчиталась о задержании в Крыму 45-летнего жителя Керчи, против него возбудили дело о государственной измене (статья 275 УК); крымчанину в качестве меры пресечения назначили заключение под стражу.



По версии силовиков, он установил контакт с сотрудником ГУР Минобороны Украины и по его задания снимал, как перемещается военная техника «в направлении зоны проведения специальной военной операции». Потом, утверждают в ФСБ, он передавал фото и видео «через закрытые каналы связи».



Кроме того, считают в ведомстве, житель Керчи отправлял в боты мессенджеров, используемые украинской стороной для сбора информации, данные, «которые могли быть использована против безопасности Российской Федерации».

Нижегородцу Алексею Вольскому предъявили новое обвинение по статье о призывах к экстремизму через интернет (ч. 2 ст. 280 УК) из-за постов во «ВКонтакте» об действиях российских войск на контролируемых ими территориях Украины и возможных преступлениях российских военных.



Силовики задержали мужчину 13 июля, а на следующий день суд назначил ему домашний арест по статье о «фейках» (ч. 1 ст. 207.3 УК). При этом следствие запрашивало СИЗО для мужчины инвалидность второй группы. 21 сентября Вольскому по результатам психиатрической экспертизы рекомендовали принудительное психиатрическое лечение в стационаре.

Педагога по вокалу из Москвы Наталью Нарскую, которая уехала в Казахстан, около двух месяцев держали в СИЗО Алматы.



Как говорят её знакомые, в конце июля на адрес, по которому она зарегистрирована в Алматы, приходили сотрудники полиции и искали её. Как только Нарская узнала, что её ищут, она сама 22 июля пошла в полицию, чтобы выяснить, зачем. Вероятно, она и не предполагала, что на неё заведено уголовное дело и она находится в розыске. Её сразу задержали на 72 часа, а потом по решению суда подвергли экстрадиционному аресту на 12 месяцев и водворили в СИЗО.



Наталье вменяется статья «Призывы к экстремистской деятельности», предположительно, за интервью бывшему томскому каналу ТВ2 в проекте «24.02.2022/Очевидцы». В нем она рассказала о себе и своем отношении к «спецоперации».



Интервью Наталья давала в ноябре 2022 года, уже находясь в Казахстане. По словам девушки, она никогда не была активисткой или оппозиционеркой, но «спецоперация» на неё сильно повлияла.

После задержания казахстанские власти отправили её в СИЗО, где с ней случился нервный срыв — у женщины психическое заболевание и она нуждается в соответствующей помощи. Однако недавно казахстанские власти приняли решение об её экстрадиции в Россию.

Другие методы воздействия

Сотрудницу приморского ДК уволили за выложенное в чат мэра фото обрушенного потолка. Крыша Дворца культуры угольщиков не выдержала ливня. Фотографии последствий появились в местных телеграм-каналах 11 августа. Женщину, которая выложила фото в чат мэра Вячеслава Квона, вызвало к себе руководство.



«Предварительно проверили, нет ли [у нее с собой] телефона и потребовали написать заявление об увольнении даже без 2-х недельной отработки. Вячеслав Васильевич, поясните пожалуйста, что не так в этом сообщении, что последовала такая реакция?», — процитировал обращение жителей к мэру политик Максим Чихунов.



Судя по опубликованному скриншоту, у работницы после общения с директором случился сердечный приступ. Она хотела обратить внимание мэра на необходимость капитального ремонта здания, поскольку крыша протекает после каждого тайфуна.

Очередной скандал разгорелся из-за фотографий в социальных сетях школьного педагога. На этот раз в Тюменской области: там молодая учительница Анастасия Шумилова обнаружила свои снимки с личной страницы в местном ВК-паблике. Автор поста раскритиковал девушку, и тогда у нее начались проблемы.



Директор школы вызвала Анастасию на разговор и намекнула, что нужно уволиться по собственному желанию. Но преподавательница уверена: вне школьных стен она такой же человек, как и все, и имеет право делиться кадрами с фотосессий. Девушка собирается бороться за свои права.

В Сургуте школьного учителя заставили уволиться из-за фото в женском пальто и длинных волос. Родители обвинили его в «пропаганде ЛГБТ и нетрадиционных ценностей».

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Как и в случае с активистами, здесь снова налицо преобладание уголовных дел над административными, хотя вот буквально год назад ситуация была обратной. Власти по отношению к гражданам стали действовать гораздо более жёстко, часто из-за комментариев в Сети проводятся не просто обыски с изъятием техники, но даже силовые захваты.

Первая часть: «Кого в сентябре преследовали за слова: политики и активисты»



Вторая часть: «Кого в сентябре преследовали за слова: знаменитости и блогеры»