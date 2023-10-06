Кого в сентябре преследовали за слова: непубличные россияне

Третий дайджест о том, как россияне подвергались преследованию за онлайн-деятельность. Сегодня мы расскажем о тех гражданах, чьи истории редко попадают в СМИ и в информационном поле долго не задерживаются.
Пенсионерку из Верхнего Тагила в Свердловской области, которую в прошлом месяце оштрафовали на 32 тысячи рублей из-за комментариев «ВКонтакте», силой задержали и увезли в Кировоградский суд. По её словам, к ней прибыли приставы и сказали, что доставляют из-за неуплаты предыдущих штрафов (также назначенных за публикации во «ВКонтакте»). Женщина при этом заявляет, что принципиально отказывается платить, потому что «имеет право на альтернативное мнение».
В суде выяснилось, что на неё составлен очередной протокол за VK-посты, которые она размещала с 2020 по 2023 годы. По заказу полицейских из Центра «Э» была проведена экспертиза, которая пришла к выводам, что в комментариях женщины содержатся «признаки унижения человеческого достоинства и разжигания вражды по признаку национальности или религии (по отношению к русским, нерусским, евреям, христианам, иудеям)».
В итоге зампрокурора Кировграда составил на Махнорылову протокол по статье 20.3.1 КоАП и сразу передал дело в суд. Пенсионерка получила 10 суток административного ареста, который она отбывала в закрытом городе Новоуральск.
В Омской области пенсионерку оштрафовали на 15 тыс рублей за лайк и комментарий в «Одноклассниках». «В ходе мониторинга» просторов интернета силовики наткнулись на профиль Зинаиды Ивановны Гридневой в «Одноклассниках» и обнаружили её «лайк» и комментарий под видеозаписью «За что мы здесь погибаем, где реальные действия или это…» другого пользователя с <антиспецоперационными> взглядами.
Черлакский районный суд Омской области при решении суд учёл возраст, признание вины и назначил пенсионерке штраф меньше минимального по статье о «дискредитации». Страницу в социальной сети женщине пришлось удалить.
При допросе Зинаиде Ивановне не были разъяснены её права. Женщина не смогла воспользоваться 51 статьей и получить защиту. На суде она осталась одна.
В Омске местная жительница опубликовала изображение свастики в 2013 году во «ВКонтакте». Спустя 10 лет Советский районный суд оштрафовал ее на тысячу рублей за «демонстрацию нацисткой символики». Контекст публикации свастики при этом не уточняется.
Сотрудники ФСБ задержали 23-летнего жителя Ростовской области. Его обвиняют в том, что молодой человек якобы передал украинским войскам сведения о военном объекте в Краснодарском крае.
«Данные, полученные украинской стороной, могли быть использованы командованием ВСУ для нанесения ударов по данному объекту, что привело бы к потерям среди личного состава российских Вооруженных сил и техники», — считают в спецслужбе.
Задержанного обвинили в том, что он переписывался с человеком, у которого был украинский номер, и в том, что парень поддерживал Украину. У молодого человека изъяли телефон, против него возбудили уголовное дело о «госизмене» (статья 275 УК).
65-летнюю пенсионерку из Магадана Тамару Крюкову отправили под домашний арест, пишет ОВД-Инфо. Против неё возбуждено уголовное дело об «оправдании терроризма». Поводом для преследования стали «антиспецоперационные» посты женщины во «ВКонтакте».
Также её оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии.
В Красноярске задержали местного жителя Андрея Новокрещенных. Мужчину подозревают в финансировании «экстремистской деятельности» из-за донатов ФБК.
На опубликованном в Сети видео на Новокрещенных надевают наручники, заламывают ему руки и ведут к подъезду. «Я же не сопротивляюсь», — удивляется мужчина такому жесткому задержанию.
По этой же причине прошли обыски у Глеба Калинычева в Нижнем Новгороде и у москвича Ильи Старцева. Последний работает учителем английского языка.
В суд города Николаевск-на-Амуре поступило уголовное дело о «дискредитации» армии, возбуждённое против Сергея Калалба, у которого на «спецоперации» погиб сын. Поводом для дела стал тикток-ролик, который мужчина прислал в свой групповой чат в WhatsApp.
Видео заметил участковый, который вступил в чат по ссылке-приглашению. Прошлым летом тот же участковый составил протокол о «дискредитации» армии со скриншотами из этого чата, и Калалба тогда оштрафовали на 30 тысяч рублей.
В Екатеринбурге завели уголовное дело об оправдании терроризма из-за комментария про смерть Владлена Татарского, который 49-летний токарь Алексей С. написал под постом в одном из городских пабликов.
В ответ некоторые пользователи принялись оскорблять комментатора — тогда он написал, что желает аналогичной участи Владимиру Путину.
Проведённая экспертиза выявила в словах Алексея «оправдание террористического акта по мотивам политической и идеологической ненависти». В квартире у мужчины провели обыск и изъяли технику. Он дал признательные показания, сейчас Алексей находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до семи лет колонии или штраф от 300 тысяч до миллиона рублей.
Он не первый человек на Урале, которого судят за высказывания о гибели Татарского. Под следствием по аналогичной статье сейчас проходит екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков, он также находится под подпиской о невыезде.
Связанные с силовиками телеграм-каналы сообщили о задержании жителя Хабаровска, подозреваемого в «госизмене». Мужчина якобы переводил деньги ВСУ на покупку оружия и беспилотников. Также его обвиняют в том, что он планировал воевать на стороне Украины.
Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ («госизмена»).
В Чите Забайкальский краевой суд продлил арест 21-летней девушке, которая обвиняется в госизмене из-за отправки фотографий военной техники украинцу, с которым она познакомилась по переписке. По версии следствия, она познакомилась с мужчиной, который оказался представителем государственной пограничной службы Украины, и он попросил её присылать данные материалы ему.
Согласно пресс-релизу суда, девушка ранее открыто критиковала в соцсетях «спецоперацию», являясь её ярым противником, что, «по показаниям свидетелей, отразилось также и на дружеских отношениях с её подругами, с которыми девушка рассорилась». По её словам, «она рассчитывала со временем уехать на территорию Украины, ожидая поступление денежных средств для переезда от своего знакомого по переписке».
Читинка была задержана силовиками в июле текущего года. В отношении неё избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая была продлена по 2 ноября 2023 года.
«Наказание, предусмотренное санкцией инкриминируемой читинке статьи, составляет от 12 до 20 лет лишения свободы (в действующей на момент совершения преступления редакции УК РФ). Свою вину она признала в полном объеме», – сообщает пресс-служба суда.
Октябрьский районный суд Липецка заочно арестовал на месяц с момента задержания 60-летнего строителя Александра Григорьева по делу о распространении «фейков» о ВС РФ по мотивам ненависти или вражды (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК) и об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК). Мужчину объявили в межгосударственный розыск.
Статью о «фейках» Григорьеву вменили из-за публикаций о происходящем в Украине на платформе «Дзен». Дело об оскорблении силовика, который вёл дело о «фейках», возбудили после публикаций в «Дзене» и во «ВКонтакте».
Дело о «фейках» против строителя возбудили в сентябре 2022 года. В августе после обыска с изъятием техники пожилого мужчину задержали на работе и доставили в Липецк на допрос. Мужчина находился под подпиской о невыезде. 31 июля стало известно, что следствие по делу Григорьева закончилось.
Против 22-летнего жителя Новодвинска (Архангельская область) возбудили уголовное дело об оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК) из-за <антиспецоперационных> постов во «ВКонтакте», в которых он якобы выражал негативное отношение к действиям властей РФ в Украине, а также «публично заявил о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании». В чём именно заключались его высказывания, не сообщается.
По данным «ОВД-Инфо», речь идёт о Дмитрии Смирнове 2001 г.р., которого в конце августа внесли в перечень «террористов и экстремистов».
Басманный суд Москвы арестовал 47-летнего жителя Подмосковья Михаила Дария по делу о публичном оправдании терроризма в интернете. В чем конкретно его обвиняют, в пресс-службе суда пояснить не смогли.
Адвокат по назначению отказался раскрывать детали дела без согласия подзащитного. Его сестра не общается с ним много лет и тоже не знает, что стало поводом для дела.
В соцсетях Дарий подписан на Навального, Певчих и Каца, а также на аккаунты про протесты и каналы про эмиграцию в США и Канаду.
Жителя Канска в Красноярском крае осудили за интернет-публикации. Как заявили в краевом управлении ФСБ, мужчина писал в соцсетях посты с «призывами к насилию в отношении русского населения и к подрыву Крымского моста».
Его признали виновным в публичных призывах к терроризму и экстремизму с использованием интернета (часть 2 статьи 205.2, часть 2 статьи 280 УК РФ).
1-й Восточный окружной военный суд назначил мужчине семь лет колонии особого режима.
ФСБ возбудила уголовное дело о «госизмене» против жителя Липецкой области.
По заявлению ФСБ, мужчина переводил деньги на криптовалютный счет гражданину Украины. На эти деньги якобы закупалось обмундирования и амуниция для ВСУ. Другие подробности дела пока неизвестны.
21-летнего жителя Ижевска будут судить по статье о вандализме.
Сообщается, что в начале сентября молодой человек якобы нарисовал свастику и написал оскорбление Путина на центральной площади города. Автора нашли по камерам и задержали.
Против 21-летнего Дмитрия возбудили уголовное дело о вандализме. Он находится под подпиской о невыезде.
Советский районный суд Владивостока отправил в СИЗО несовершеннолетнего, которого подозревают в «прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности».
Из пресс-релиза на сайте суда следует, что заседание в отношении молодого человека состоялось первой половине сентября , однако информации о процессе в картотеке учреждения нет. Согласно этому же релизу, молодой человек «находясь по месту своего проживания, а также в иных местах на территории г.Владивостока, руководствуясь своими радикальными, политическими взглядами, негативным отношением к специальной военной операции, проводимой ВС РФ на территории Украины, испытывая неприязнь и враждебность по отношению к действующей власти РФ в частности» прошёл обучение террористической деятельности с помощью своего телефона для планирования поджога военкомата.
Несовершеннолетний Д. был арестован судом до 9 ноября. Статья 205.3 УК РФ — «прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», — предусматривает наказание от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок, однако в отношении несовершеннолетних эти сроки могут меняться на менее суровые.
Первомайский районный суд Владивостока на 40 тыс. рублей оштрафовал 19-летнего Ивана Свириденко за недонесение на свою знакомую.
Из пресс-релиза следует, что Свириденко, «заведомо зная о том, что террористическая деятельность в Российской Федерации запрещена, призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдание таковой являются преступлением, а несообщение в органы власти о лицах, совершивших такое преступление, влечет за собой уголовную ответственность» не сообщил правоохранителям, что его знакомая разместила в чате мессенджера сообщение, по мнению суда оправдывающее терроризм и призывающее к нему.
Свириденко признали виновным в преступлении, предусмотренном ст. 205.6 УК РФ — «несообщение о преступлении», максимальное наказание по ней — лишение свободы на год или штраф в размере до 100 тыс. рублей.
Калининградцу с онкологией, осуждённому за «фейки» про армию, не могут заменить трубку с мочеприёмником. Для него это смертельно опасно
В животе у 64-летнего Игоря Барышникова установлена эпицитостома, потому что он не может сам сходить в туалет. В СИЗО ему не удается опорожнять мочевой пузырь, когда он прикован к конвоиру. Такие задержки могут быть для него смертельны.
В местной больнице нет медика, который занимается операциями по замене трубки. Тюремные врачи имеют низкую квалификацию, считают правозащитники.
Игоря Барышникова приговорили к 7,5 годам колонии из-за трех постов (статья 207.3 УК РФ). Он ухаживал за пожилой матерью. После приговора Барышникову женщина умерла. Калининградцу не разрешили поехать на ее похороны.
Программист компании-разработчика БПЛА выложил часть кода на «Гитхаб» и теперь на него возбудили уголовное дело.
По данным источников «Базы», дело возбудили на 36-летнего сотрудника компании «Кронштадт», которая разрабатывает и производим оборудование, ПО для беспилотной авиации и оборонной промышленности. По версии следствия, сидя за рабочим компьютером Евгений В. заходил на сайт Github (это платформа для хостинга IT-проектов и совместной разработки) и делился закрытой информацией, которая относится к критической инфраструктуре РФ.
12 сентября Евгений был задержан. На него возбудили дело по статье 274.1 УК РФ («Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации»). Сотруднику «Кронштадта» грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Мужчина находится под подпиской о невыезде.
Силовики вменили 18-летнему жителю Иркутска шесть уголовных статей на пожизненный срок. Илью Подкаменного задержали в ноябре 2022 года по обвинению в «публичных призывах к экстремизму» (ч. 1 ст. 280 УК), так как якобы он обмотал железнодорожные пути медной проволокой и прикрепил к ним листовки с неуказанным содержанием, следует из письма в распоряжении «ОВД-Инфо». Вторую часть это статьи Подкаменному вменили из-за неких постов в Telegram.
На данный момент известно, что Подкаменного обвиняют по 6 пунктам:
В чем именно обвиняют молодого человека по других статьям, точно неизвестно. 30 июня уголовное дело Ильи Подкаменного передали на рассмотрение в суд, однако заседания уже несколько раз откладывались.
В Белгороде по камерам наблюдения нашли и задержали подозреваемого в поджоге буквы Z.
Наканунен ночью мужчина подошёл к иллюминированной Z на проспекте Ватутина и поджёг конструкцию. Пламя удалось потушить с помощью очевидцев. По словам мэра Валентина Демидова, сама конструкция практически не пострадала. Неизвестный же смог убежать.
Задержанный оказался 28-летним жителем Калининградской области Ильёй Чубуковым. Полиция возбудила дело о вандализме (ч. 2 ст. 214 УК РФ, до трех лет лишения свободы). Мужчина отправлен в СИЗО на два месяца.
По словам калининградца, он подвергся пыткам. Его якобы 200 раз ударили электрошокером, пытали газовой горелкой, били, применяли и другие виды насилия. Все эти подробности задержанный рассказал своему адвокату Евгении Сусловой, а она поделилась информацией со СМИ. Вину в поджоге мужчина не признаёт.
В Санкт-Петербурге силовики задержали бывшего военного. Сообщается, что после начала «спецоперации» мужчина создал Telegram-канал, в которос рассказывал о предполагаемых преступлениях российских военных. У канала сейчас 140 подписчиков.
Против экс-военного возбудили уголовное дело о «фейках» об армии (ч. 1 ст. 207.3 УК). Имя и возраст мужчины не сообщаются.
Ленинский районный суд Перми отправил в СИЗО 18-летнего студента Пермского колледжа предпринимательства и сервиса Кирилла Замалеева.
Сообщается, что после начала «спецоперации» молодой человек «увлёкся оппозиционными интернет-ресурсами». В августе Замалеев якобы согласился поджечь и взорвать военкомат Индустриального и Дзержинского районов Перми. По версии следствия, он сходил к зданию на разведку, купил уголь и селитру и смастерил по найденным в интернете описаниям «нечто похожее на петарду». За поджог ему якобы обещали заплатить 400$.
По заявлению следствия, Замалеев испытал изделие на пустыре, но петарда не взорвалась. Вечером сотрудники МВД задержали парня в кафе «Ростикс». 14 сентября ФСБ возбудила против него уголовное дело о подготовке к теракту. Во взрывотехническом исследовании говорится, что петарда «может являться не оконченным снаряженным зажигательным или взрывным устройством».
Суд отправил Замалеева в СИЗО до 13 ноября. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Ярославца обвиняют в «экстремизме» за комментарий во «Вконтакте» якобы с призывами расправы над силовиками. Дело о призывах к «экстремистской деятельности» (ч. 2 ст. 280 УК РФ) возбудили в отношении 40-летнего Ильи К.
По версии следствия, житель Ярославля оставил комментарии в группах в ВК «Жесть Ярославля» и «Новости двух столиц» якобы с призывами совершать насилие над сотрудниками правоохранительных органов и критикой «народов Кавказа и евреев». Сообщается, что мужчину отпустили по подписку о невыезде.
Уголовное дело возбуждено в отношении уроженца Якутии, который, по версии следствия, осуществлял пропаганду деятельности украинского батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Саха (Якутия).
«Сотрудниками регионального управления ФСБ России пресечены преступные деяния уроженца города Мирного 2002 года рождения. <…> Преследуя цель вовлечь в идею построения независимого моноэтнического государства путем выхода Якутии из состава России и последующего ее объединения с тюркскими государствами, осуществлял в Telegram пропаганду деятельности признанного террористической организацией полка "Азов". С использованием личного аккаунта в данном приложении вступал с другими пользователями сети "Интернет" в переписку, в ходе которой отправлял им материалы, направленные на формирование идеологии терроризма, допустимости осуществления действий по насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации», – говорится в сообщении.
В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные в сети «Интернет»).
Приговор к трем с половиной годам колонии утвердили жителю Новомосковска в Тульской области Сергею Буйволу по статьям о повторной «дискредитации» российской армии и о применении опасного для жизни насилия к представителю власти. Поводом для возбуждения дела о дискредитации армии стали некие посты Буйвола в социальных сетях.
Ленинский районный суд Орска в Оренбургской области назначил 22-летнему местному жителю Максиму Гаврилину штраф в размере 120 тысяч рублей по уголовному делу о «дискредитации» армии (ч. 1 ст. 280.3 УК).
О возбуждении уголовного дела против Гаврлинина стало известно в марте, в августе оно поступило в суд. Все это время мужчина находился под подпиской о невыезде.
Ранее Гаврилина признали виновным по административной статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) — тогда ему назначили 30 тысяч рублей штрафа. По версии следствия, повторно он «дискредитировал» армию, отправив некий «комментарий в чате мессенджера». На сайте суда утверждается, что молодой человек «полностью раскаялся в содеянном» и «неоднократно оказывал благотворительную помощь, в том числе, общественным организациям, осуществляющим поддержку лиц, участвующим в проведении специальной военной операции».
Ивановский областной суд вынес приговор архитектору Сергею Волкову по статье о «реабилитации нацизма» в интернете (ч. 2 ст. 354.1 УК РФ).
Поводом для уголовного дела стал пост в Telegram-канале Волкова «Славяно-языческая культура сегодня» о блокаде Ленинграда. Он написал, что «город бросил Сталин, как ненужный и почти захваченный». «Хотя возможности поставлять туда продовольствие были. И одна важная деталь, с нацистов сняли обвинение в блокаде на Нюрнберге. Как вы думаете, почему?», — написал Волков.
Против жителя Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело о «возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства».
По версии следствия, сотрудники Центра «Э» нашли комментарии и посты мужчины от 2019 года. В них он якобы призывал к насильственным действиям в отношении полицейских.
Сообщается, что 39-летнего мужчину допросили и отпустили домой.
Против 61-летнего жителя Хабаровского края возбудили уголовное дело о «призывах к терроризму».
Андрей К. состоял в чате WhatsApp названием «Народный совет 27». Большинство участников чата и группы во «ВКонтакте» поддерживают «спецоперацию». По версии следствия, Андрей К. опубликовал в чате сообщение с критикой ВС РФ и «призывами к совершению враждебных действий» в отношении российских военных.
На него могли донести участники чата.
В Санкт-Петербурге завели уголовное дело о несообщении о преступлении на подруг Максима Асрияна. Его обвиняют в попытке поджога военкомата
Силовики задержали девушек, которым Асриян, предположительно, рассказал о своих планах поджечь военкомат. Мужчину арестовали в октябре 2022 года.
Силовики возбудили два уголовных дела о «призывах к терроризму и экстремизму» против жительницы Москвы Ринаты Шариповой.
Поводом для преследования стали два комментария Шариповой в чате «Открытый чат ׀ Нет <спецоперации>». В одном из них девушка написала, что поддерживает мирный протест, повреждение автозаков и заграждений, и поджоги военкоматов, чтобы сорвать призыв. Но она отметила, что не поддерживает поджоги объектов гражданской инфраструктуры и метание коктейлей Молотова в здание МВД. В другом комментарии было написано: «Всех сжечь».
Силовики нашли в комментариях Шариповой «призывы [поджогов] военкоматов, с целью срыва мобилизации граждан Российской Федерации для защиты национальных интересов; оправданием революционных действий для изменения основ конституционного строя Российской Федерации, в связи с проведением специальной военной операции; а также преступных действий, вплоть до физического уничтожения и причинения вреда здоровью сотрудникам полиции».
ФСБ отчиталась о задержании в Крыму 45-летнего жителя Керчи, против него возбудили дело о государственной измене (статья 275 УК); крымчанину в качестве меры пресечения назначили заключение под стражу.
По версии силовиков, он установил контакт с сотрудником ГУР Минобороны Украины и по его задания снимал, как перемещается военная техника «в направлении зоны проведения специальной военной операции». Потом, утверждают в ФСБ, он передавал фото и видео «через закрытые каналы связи».
Кроме того, считают в ведомстве, житель Керчи отправлял в боты мессенджеров, используемые украинской стороной для сбора информации, данные, «которые могли быть использована против безопасности Российской Федерации».
Нижегородцу Алексею Вольскому предъявили новое обвинение по статье о призывах к экстремизму через интернет (ч. 2 ст. 280 УК) из-за постов во «ВКонтакте» об действиях российских войск на контролируемых ими территориях Украины и возможных преступлениях российских военных.
Силовики задержали мужчину 13 июля, а на следующий день суд назначил ему домашний арест по статье о «фейках» (ч. 1 ст. 207.3 УК). При этом следствие запрашивало СИЗО для мужчины инвалидность второй группы. 21 сентября Вольскому по результатам психиатрической экспертизы рекомендовали принудительное психиатрическое лечение в стационаре.
Педагога по вокалу из Москвы Наталью Нарскую, которая уехала в Казахстан, около двух месяцев держали в СИЗО Алматы.
Как говорят её знакомые, в конце июля на адрес, по которому она зарегистрирована в Алматы, приходили сотрудники полиции и искали её. Как только Нарская узнала, что её ищут, она сама 22 июля пошла в полицию, чтобы выяснить, зачем. Вероятно, она и не предполагала, что на неё заведено уголовное дело и она находится в розыске. Её сразу задержали на 72 часа, а потом по решению суда подвергли экстрадиционному аресту на 12 месяцев и водворили в СИЗО.
Наталье вменяется статья «Призывы к экстремистской деятельности», предположительно, за интервью бывшему томскому каналу ТВ2 в проекте «24.02.2022/Очевидцы». В нем она рассказала о себе и своем отношении к «спецоперации».
Интервью Наталья давала в ноябре 2022 года, уже находясь в Казахстане. По словам девушки, она никогда не была активисткой или оппозиционеркой, но «спецоперация» на неё сильно повлияла.
После задержания казахстанские власти отправили её в СИЗО, где с ней случился нервный срыв — у женщины психическое заболевание и она нуждается в соответствующей помощи. Однако недавно казахстанские власти приняли решение об её экстрадиции в Россию.
Сотрудницу приморского ДК уволили за выложенное в чат мэра фото обрушенного потолка. Крыша Дворца культуры угольщиков не выдержала ливня. Фотографии последствий появились в местных телеграм-каналах 11 августа. Женщину, которая выложила фото в чат мэра Вячеслава Квона, вызвало к себе руководство.
«Предварительно проверили, нет ли [у нее с собой] телефона и потребовали написать заявление об увольнении даже без 2-х недельной отработки. Вячеслав Васильевич, поясните пожалуйста, что не так в этом сообщении, что последовала такая реакция?», — процитировал обращение жителей к мэру политик Максим Чихунов.
Судя по опубликованному скриншоту, у работницы после общения с директором случился сердечный приступ. Она хотела обратить внимание мэра на необходимость капитального ремонта здания, поскольку крыша протекает после каждого тайфуна.
Очередной скандал разгорелся из-за фотографий в социальных сетях школьного педагога. На этот раз в Тюменской области: там молодая учительница Анастасия Шумилова обнаружила свои снимки с личной страницы в местном ВК-паблике. Автор поста раскритиковал девушку, и тогда у нее начались проблемы.
Директор школы вызвала Анастасию на разговор и намекнула, что нужно уволиться по собственному желанию. Но преподавательница уверена: вне школьных стен она такой же человек, как и все, и имеет право делиться кадрами с фотосессий. Девушка собирается бороться за свои права.
В Сургуте школьного учителя заставили уволиться из-за фото в женском пальто и длинных волос. Родители обвинили его в «пропаганде ЛГБТ и нетрадиционных ценностей».
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Как и в случае с активистами, здесь снова налицо преобладание уголовных дел над административными, хотя вот буквально год назад ситуация была обратной. Власти по отношению к гражданам стали действовать гораздо более жёстко, часто из-за комментариев в Сети проводятся не просто обыски с изъятием техники, но даже силовые захваты.
Первая часть: «Кого в сентябре преследовали за слова: политики и активисты»
Вторая часть: «Кого в сентябре преследовали за слова: знаменитости и блогеры»
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