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Новости
17 August 2023

Власти запустят сервисы прогнозирования рынка труда и проектирования образовательных программ

Минобрнауки выделит на них почти 30 млрд рублей. По мнению министерства, сервисы должны снизить негативное влияние изоляции российской науки и образования от международного сообщества.
Фото: vavilovsar.ru

Минобрнауки опубликовало документ «Стратегическое направление цифровой трансформации отрасли науки и высшего образования», в котором перечислены проблемы, стоящие перед отраслью, а также планы по запуску цифровых сервисов, которые призваны их решить.

Как сообщает «Ъ», ознакомившийся с документом, среди проблем названы запрет на международный обмен опытом в сфере высоких технологий с российскими научными и образовательными учреждениями, удорожание платного высшего образования для граждан, а также «интеллектуальная эмиграция или, говоря иначе, переезд большого числа специалистов-исследователей за рубеж».

Стратегия предполагает разработку и запуск систем на основе больших данных, ИИ и предиктивной аналитики.

Согласно документу, Минобрнауки инвестирует 29,4 млрд руб. в запуск цифровых сервисов «Скраб» и «Серафим» для снижения негативного влияния изоляции российской науки и образования от международного сообщества.

Система «Скраб» будет показывать вузам ситуацию на рынке труда, прогноз по изменению спроса на кадры в ближайшие пять лет и сопоставлять навыки выпускников с запросами работодателей. Проект «Серафим» с помощью ИИ позволит вузам проектировать образовательные программы. Разработка и эксплуатация обоих сервисов обойдется в 6,4 млрд руб. до 2030 года, следует из документа.

Аналитики HR-сервисов сказали, что дать точный прогноз на ближайшие пять лет невозможно. «Предиктивная модель реальна, если не относиться к такому прогнозу как к 100-процентной истине: есть масса факторов, совокупность которых ни одна модель предвидеть не сможет», — считает глава QA-отдела SimbirSoft Ирина Бибик. ИБ-директор Ultimate Education Дмитрий Бабчук согласен с тем, что на горизонте пяти лет исследования рынка труда могут иметь погрешности.

искусственный интеллект цифровая экономика изоляционизм образование Минобрнауки рынок труда Стратегия

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