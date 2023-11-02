Военная цензура против российских шекспироведов и бывшего старшего вице-президента банка «Уралсиб»

В ходе мониторинга реестра запрещённой информации мы обнаружили, что под военную цензуру попал сайт, на котором было выложено заявление российских ученых, специалистов по творчеству Уильяма Шекспира:

reestr.rublacklist.net/ru/record/6467002

Решение о блокировке 28 октября текущего года принял «Неуказанный госорган», под которым с большой долей вероятности скрывается Генпрокуратура.

В своём заявлении российские и русскоязычные шекспироведы, а также представители «других специальностей, связанных с теорией и практикой шекспировского театра и культуры елизаветинской эпохи» призвали немедленно прекратить «спецоперацию» российской армии на территории Украины и начать переговорный процесс.

Авторы заявления напомнили, что:

«Научное шекспироведение в России и Украине началось с Николая Ивановича Стороженко, полтавчанина, профессора Московского университета, который был первым литературоведом из России и Украины, написавшим докторскую диссертацию по Шекспиру в Англии. Основатель Шекспировской комиссии А. А. Аникст сделал все, чтобы помочь украинским шекспироведам обрести организационную самостоятельность. Собрание сочинений Шекспира на украинском — новейшее в бывшем СССР (пусть и ему уже почти сорок лет).



Не будем и говорить о давних связях между российскими и украинскими театрами и шекспировскими постановками. Достаточно вспомнить (хотя и грустно об этом вспоминать), что без Леся Курбаса, вероятнее всего, не было бы михоэлсовского „Лира“».

«...Нам стыдно слышать поток речей о несуществующей культурной «деградации» Европы и «Запада», – также говорится в заявлении. – Мы знаем, к чему приводит опора исключительно на «свой путь» в науке — и не только. Без открытого взаимодействия ученых разных стран российская гуманитарная наука обречена на застой и деградацию».

Кроме этого шекспироведы предсказали неизбежное ужесточение репрессий в России, подчеркнув, что «спецоперация» ведётся не от их имени.

«У нас часто говорят о том, что «Шекспир объединяет». Но объединяет не Шекспир, а добрая воля и чувство общего научного пространства. Его не уничтожить», – подытоживается в заявлении.

Документ появился 24 февраля 2022 года, но на данный момент он уже недоступен (очевидно, сервис Tilda удалил его), хотя его копии ещё можно найти в кэше Google и Архиве Интернета. Также заявление шекспироведов сохранилось в многочисленных перепечатках на театральных сайтах и в соцсетях.

Военной цензуре также подвергся личный блог Юрия Сироты, который являлся старшим вице-президентом, руководителем Департамента искусственного интеллекта и анализа данных банка «Уралсиб» :

reestr.rublacklist.net/ru/record/6466021

В своём блоге он также критикует «спецоперацию», российскую коррупцию и требует освобождения оппозиционного политика Алексея Навального. Решение о блокировке 1 ноября текущего года принял всё тот же «Неуказанный госорган».

Юрий Сирота — личность достаточно публичная, он кандидат физико-математических наук, магистр экономики, магистр ИТ и магистр Data Science, автор более 60 научных работ и учебных пособий, член петербургского математического общества. Работал в инвестиционных фондах и банках, преподавал высшую математику в вузах. Сирота принимал участие в CNews FORUM 2020, давал в СМИ множество интервью о больших данных, искусственном интеллекте и других технологиях, применяемых в банковской сфере.

В данный момент, по его словам, он занимается научной и общественной деятельностью.