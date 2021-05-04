Юрий Шевчук поддержал «Медузу»

Российские журналисты и общественные деятели продолжают выражать свою поддержку популярному интернет-изданию «Медуза», которое 23 апреля было внеснено в список «иностранных агентов», как утверждает само издание, без каких-либо объяснений и уведомлений. В связи с потерей доходов, «Медузе» пришлось обратиться за помощью к читателям с просьбой оформить платную подписку. «Среди тех, кто откликнулся на призыв, оказался и Юрий Юлианович Шевчук», – написано издание, а также разместило видео с обращением музыканта:

«Позвольте мне сказать несколько слов в поддержку «Медузы». Как многие из вас знают, этому интернет-изданию наше российское правительство торжественно присвоило звание «иностранный агент». Cловосочетание-то какое — стремное, мрачное, тяжелое, с душком 1937 года или третьей мировой войны. Непредсказуемо как дубина росгвардейца», – сказал лидер DDT.

Он раскритиковал современное российское законотворчество, назвав его абсурдным, разделяющим граждан «опять на белых и красных». Шевчук сказал, что несмотря на заграничную прописку, работают в «Медузе» российские журналисты, не получая никаких госдотаций:

«Они выживают только на рекламе, как другая наша свободная пресса. Журналисты «Медузы» пишут о правде, они не занимаются пропагандой».

«Истина в переводе с санскрита означает факт. Журналисты «Медузы» работают с фактами, а не с вымыслами. Читая это издание, я это вижу. Держитесь, братцы, в эти нелегкие для всех нас времена! А мы с вами солидарны, всегда поддержим», – подытожил музыкант.