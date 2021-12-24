Москва расширяет возможности «умного» видеонаблюдения на дорогах

Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) разместил на портале госзакупок тендер на «организацию работы системы интеллектуального видеонаблюдения». Об этом сообщает «Ъ», одним из первых обративший внимание на данную закупку.

Первоначальная цена контракта — 4 292 446 981,75 рублей.

Власти арендуют у подрядчика 1300 видеокамер, 770 из которых будут установлены на МКАД. Каждый комплекс состоит из трех камер с ИК-подсветкой до 250 м и 40-кратным оптическим зумом.



Новые камеры будут отслеживать нестандартные ситуации на дорогах и в режиме онлайн передавать видеоинформацию в ЦОДД.



Планируется, что система начнет разворачиваться в городе в 2022 г. Согласно документации, оборудование будет с помощью нейросети оценивать трафик, выявлять и фиксировать инциденты на дороге, мусор на проезжей части, припаркованные машины в полосе движения, выпавший груз, животных, части автомобилей и другие предметы, которые угрожают безопасности дорожного движения. Также система должна сама распознавать пробки, выявлять дым и огонь в случае ДТП и нарушения ПДД. Кроме этого, в задачи умных камер входит обнаружение «вторжения транспортных средств в запрещенную зону» (к примеру, въезд автомобиля на тротуар или обочину).



В ЦОДД изданию сообщили, что эти камеры не будут штрафовать водителей, однако информация с них будет передана экстренным службам или ближайшему экипажу патруля для реагирования и оказания помощи. Информация об аварии или препятствии будет отражаться на электронном табло на дороге. Система сможет фиксировать инциденты и тут же оповещать экстренные службы. В центре отметили, что нейросеть уже обучена большими данными из других стран, хотя формально контракт на развертывание системы еще не заключен.

Окончание подачи заявок — 12.01.2022 г.