«Пакеты» штрафов для иностранных платформ

Мировой судья судебного участка №422 Таганского районного суда в Москве оштрафовал компании Telegram и Facebook за отказ удалить запрещенную информацию на 11 млн и 5 млн руб., сообщила пресс-служба суда:

«Организация «Телеграм мессенджер Инк» признана виновной в двух административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, и в одном правонарушении по ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ».

Telegram будет обязан выплатить в качестве штрафа 11 млн руб. Максимальное наказание для юридических лиц по второй части статьи — административный штраф на сумму до 4 млн руб., по четвертой части — до 8 млн руб.

Сегодня по делу Telegram в целом состоялось три заседания:

В мае мессенджер по той же статье оштрафовали на 5 млн руб., а в июне — на 10 млн руб.

Также пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук сообщила, что:

«Компания Facebook признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 6 миллионов рублей».

Против Facebook рассмотрели два протокола:

Гуринчук добавила, что представители компаний в суд не пришли, дело рассмотрели без них. С начала года Facebook оштрафовали в общей сложности на 49 млн руб.

Своей участи дожидается Twitter, чьи судебные заседания также по двум протоколам назначены на сегодня:

В скором времени штраф может ожидать ещё одного американского технического гиганта — Google, ближайшее заседание по которому назначено на 29 июля.