Путин подписал закон о штрафах за непредоставление сведений об объектах КИИ

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому за предоставление недостоверной информации об объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) вводится административное наказание в виде штрафов. Соответствующий документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Госдума приняла данный закон несколько дней назад.

Согласно изменениям, внесенным в статью 19.7.15 Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), за предоставление недостоверных сведений для присвоения объекту КИИ одной из категорий значимости, устанавливается штраф для должностных лиц в размере от 10 до 50 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 до 100 тыс. руб.



Кроме того, вводится штраф за повторное нарушение сроков подачи таких данных. Для должностных лиц штраф составит от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для юрлиц — от 100 тыс. до 200 тыс. руб.



Из пояснительных материалов следует, что решение о внесении в закон поправок было принятого после того, как Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) РФ выявила случаи представления субъектами КИИ недостоверных сведений о результатах присвоения объектам КИИ категорий значимости.



Эти факты, утверждает ведомство, могут способствовать нарушению штатного функционирования значимых объектов КИИ, созданию реальной угрозы жизни и здоровью граждан, а также финансовой системе страны и безопасности государства.