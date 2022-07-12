Юрия Дудя оштрафовали за «ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних»

Мировой судья судебного участка №271 Лефортовского районного суда Екатерина Краснова признала виновным популярного российского журналиста и блогера Юрия Дудя по ч.2 ст.6.21 КоАП — «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних с применением средств массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети „Интернет“), если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния)». Журналисту грозит штраф до ста двадцати тысяч рублей.

Мировой суд в Юго-Восточном административном округе Москвы признал журналиста Юрия Дудя* виновным по ч. 2 ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних)



*(По версии Минюста РФ, является СМИ-иноагентом)https://t.co/tly6dgk0SZ — Тайга.🔥🔥🔥🔥 (@taygainfo) July 12, 2022

«Когда и как Дудь пропагандировал нетрадиционные отношения — неизвестно», – отмечает Baza, первой сообщившая о вынесенном журналисту штрафе.

Причиной для «административки» вполне могли стать интервью популярного журналиста, в которых он часто обсуждал со своими собеседниками тему ЛГБТ.

Как следует из карточки на сайте суда, текст решения пока только готовится к опубликованию. Кто выступил истцом в деле, тоже пока неизвестно, но, судя по всему, к жалобе на журналиста может быть причастна Лига безопасного интернета.

Недавно тот же Лефортовский суд Москвы отклонил иск журналиста к Минюсту, признавшему его СМИ-иноагентом. «Интерфакс» со слов представителей Дудя пишет, что журналиста признали иноагентом за получение денег от рекламы на YouTube и за распространение информации изданий The Insider и «Медуза» в интервью с Тимой Белорусских, Катериной Гордеевой и Александром Гордоном. В последнем случае, вероятно, имеется в виду, что он не указал статус изданий как иноагентов. Дудь требовал признать незаконным то, что ему не прислали уведомление о включении в реестр Минюста. Его представители настаивали на незаконности присвоения статуса и оспаривали включение в реестр ведомства. Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов Дудя в середине апреля текущего года.

UPD: Суд оштрафовал Юрия Дудя за интервью с перформанс-художником Федором Павловым-Андреевичем, который был ведущим телепрограммы «До 16 и старше…», редактором журнала «Молоток» и театральным режиссером. В настоящее время проживает в Бразилии. Об этом сообщает известный юрист, адвокат Павел Чиков.



Интервью вышло в YouTube-канале Дудя в марте 2021 года. Набрало 3,9 млн просмотров. Павлов-Андреевич открытый гей, но интервью не посвящено теме гомосексуальности. Ранее суд возвратил протокол полиции как составленный с нарушениями.



«Защищает Юрия Дудя адвокат Ильнур Шарапов. Решение суда будет обжаловано», – заявил Чиков.