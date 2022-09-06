Нужна юр.помощь?
282
Новости
6 сентября 2022

Заслуженную артистку России Татьяну Рудину оштрафовали за «дискредитацию армии»

Сумма штрафа — 50 тысяч рублей, причина — пост в социальных сетях (каких именно, не уточняется).
Фото: сериал «Василиса»

Тверской районный суд города Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей заслуженную артистку России Татьяну Рудину по по ч.1 ст.20.3.3 КоАП («дискредитации Вооружённых сил РФ»). Административное дело против неё было заведено в конце августа текущего года.

Причиной этому послужил пост в соцсетях, но в каких именно, а также какого содержания — не уточняется.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме по просьбе ее адвоката, чтобы не разглашать персональные данные актрисы. По той же причине сегодня было закрыто для журналистов заседание по делу Кристины Асмус, которую обвинили по той же статье за пост в Instagram, правда решение по ней будет вынесено только 14 сентября.

Татьяна Рудина — дочь актера Рудольфа Рудина. Актриса снималась в фильмах «Выйти замуж за капитана», «Дом, который построил Свифт», «Дети солнца», «По главной улице с оркестром», «Муж и дочь Тамары Александровны», в сериале «Таксистка» и других проектах.

соцсети КоАП штрафы суд 32-ФЗ военная цензура 20.3.3 специальная военная операция Татьяна Рудина

Поделитесь материалом

Похожие статьи

Асмус и «фейки» об армии
Привлекательный к ответственности июль
Апрель'2022: россиян всё чаще наказывают за критику государства
Суд оштрафовал Twitch за отказ удалять интервью с Арестовичем
Июнь'2022: Армия — пока самая ранимая в Рунете
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ (предпочтительнее Telegram)

+7 903 003-89-52

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности