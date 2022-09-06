Заслуженную артистку России Татьяну Рудину оштрафовали за «дискредитацию армии»

Тверской районный суд города Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей заслуженную артистку России Татьяну Рудину по по ч.1 ст.20.3.3 КоАП («дискредитации Вооружённых сил РФ»). Административное дело против неё было заведено в конце августа текущего года.

Причиной этому послужил пост в соцсетях, но в каких именно, а также какого содержания — не уточняется.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме по просьбе ее адвоката, чтобы не разглашать персональные данные актрисы. По той же причине сегодня было закрыто для журналистов заседание по делу Кристины Асмус, которую обвинили по той же статье за пост в Instagram, правда решение по ней будет вынесено только 14 сентября.

Татьяна Рудина — дочь актера Рудольфа Рудина. Актриса снималась в фильмах «Выйти замуж за капитана», «Дом, который построил Свифт», «Дети солнца», «По главной улице с оркестром», «Муж и дочь Тамары Александровны», в сериале «Таксистка» и других проектах.