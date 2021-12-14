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14 декабря 2021

В КНР оштрафован «китайский Twitter» Weibo за размещение запрещённой информации

Возможно, штраф в почти полмиллиона долларов соцсеть получила за пост о сексуальных домогательствах госчиновника к теннисистке Пэн Шуай.

Китайский интернет-регулятор оштрафовал социальную сеть Weibo (местный аналог Twitter) на 3 миллиона юаней (около 471 тысячи долларов) за неоднократное размещение «информации, запрещенной законом и нормативными актами». Об этом сообщает старейшая англоязычная газета Гонконга South China Morning Post.

 

 

Подробности того, в чём конкретно состояло правонарушение Weibo, не приводятся. Однако издание указывает на тот факт, что сервис микроблогов допустил публикацию поста китайской теннисистки Пэн Шуай (Peng Shuai) с обвинениями бывшего вице-премьера Госсовета КНР Чжана Гаоли (Zhang Gaoli) в сексуальных домогательствах. Пост «провисел» всего несколько минут, после чего был удалён администрацией Weibo. Однако этого времени хватило, чтобы сообщение Пэн Шуай распространилось.

После новостей о штрафе рынок отреагировал падением акций Weibo.

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