В КНР оштрафован «китайский Twitter» Weibo за размещение запрещённой информации

Китайский интернет-регулятор оштрафовал социальную сеть Weibo (местный аналог Twitter) на 3 миллиона юаней (около 471 тысячи долларов) за неоднократное размещение «информации, запрещенной законом и нормативными актами». Об этом сообщает старейшая англоязычная газета Гонконга South China Morning Post.

China’s Weibo fined by regulator for allowing ‘forbidden’ posts https://t.co/8tlVJmEWAJ — South China Morning Post (@SCMPNews) December 14, 2021

Подробности того, в чём конкретно состояло правонарушение Weibo, не приводятся. Однако издание указывает на тот факт, что сервис микроблогов допустил публикацию поста китайской теннисистки Пэн Шуай (Peng Shuai) с обвинениями бывшего вице-премьера Госсовета КНР Чжана Гаоли (Zhang Gaoli) в сексуальных домогательствах. Пост «провисел» всего несколько минут, после чего был удалён администрацией Weibo. Однако этого времени хватило, чтобы сообщение Пэн Шуай распространилось.

После новостей о штрафе рынок отреагировал падением акций Weibo.