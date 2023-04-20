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20 April 2023

Wikimedia Foundation оштрафована ещё на 1,5 млн рублей

Причина — отказ удалять из «Википедии» статью о боях за Ахтырку в Сумской области в феврале-марте 2022 года.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Wikimedia Foundation / Canva

Таганский районый суд (судебный участок мирового судьи №442)  в Москве оштрафовал Wikimedia Foundation на 1,5 миллиона рублей за отказ удалить из «Википедии» информацию о боях за Ахтырку в Сумской области в ходе «спецоперации» российской армии на территории Украины.



В этой статье утверждается, что российская армия попыталась захватить город в начале полномасштабного вторжения, но в результате предположительно понесла серьезные потери, а к концу марта прошлого года полностью отступила.

Кроме того, в статье сказано о гибели нескольких мирных жителей, в том числе ребенка, в результате обстрела детского сада. Amnesty International признала виновными в этой атаке российские войска и назвала произошедшее «военным преступлением».

В апреле «Википедию» уже штрафовали на 2 млн рублей за отказ удалить очередную статью про российскую армию в Украине.

405-ФЗ Wikimedia военная цензура специальная военная операция

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