Wikimedia Foundation оштрафована ещё на 1,5 млн рублей

Таганский районый суд (судебный участок мирового судьи №442) в Москве оштрафовал Wikimedia Foundation на 1,5 миллиона рублей за отказ удалить из «Википедии» информацию о боях за Ахтырку в Сумской области в ходе «спецоперации» российской армии на территории Украины.





В этой статье утверждается, что российская армия попыталась захватить город в начале полномасштабного вторжения, но в результате предположительно понесла серьезные потери, а к концу марта прошлого года полностью отступила.



Кроме того, в статье сказано о гибели нескольких мирных жителей, в том числе ребенка, в результате обстрела детского сада. Amnesty International признала виновными в этой атаке российские войска и назвала произошедшее «военным преступлением».



В апреле «Википедию» уже штрафовали на 2 млн рублей за отказ удалить очередную статью про российскую армию в Украине.