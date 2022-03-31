Википедии грозит крупный штраф за неудаление информации о «военной спецоперации»

Роскомнадзор решил оштрафовать «Википедию» за неудаление информации о военных действиях на Украине, которую сочла недостоверной Генпрокуратура. Об этом говорится на официальном сайте РКН:

«В соответствии с требованием Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор направил уведомление администрации интернет-ресурса незамедлительно удалить недостоверную информацию по тематике специальной военной операции ВС РФ на Украине, направленную на дезинформацию российских пользователей».

Также надзорное ведомство составит протокол «об административном правонарушении по ст. 13.41 КоАП РФ в отношении интернет-портала „Википедия“ за неудаление недостоверных общественно значимых материалов, а также иной запрещенной информации».

РКН добавил, что согласно российскому законодательству за неудаление в установленный срок подобного рода противоправных материалов владельцу сайта грозит административная ответственность в виде штрафа до 4 млн рублей.

«Кто ж его посадит, он же памятник! – иронизирует журналист Александр Плющев. – Кого там штрафовать-то? Фонд Викимедиа, который вообще не при делах? Или всех авторов негодной статьи? Или всех авторов вообще?»