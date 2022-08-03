«Яндекс.Еду» оштрафовали на 60 тысяч рублей за утечку ПД курьеров

Мировой суд Замоскворецкого района Москвы назначил сервису «Яндекс.Еда» второй штраф в размере 60 тыс. руб. за утечку персональных данных курьеров сервиса. Базы данных курьеров содержали фамилию, имя, зашифрованный пароль, электронный адрес почты и номер телефона.

21 апреля сервис доставки еды был оштрафован на аналогичную сумму в 60 тыс. руб. за утечку персональных данных 58 тыс. клиентов компании. В открытый доступ попали их имена, телефоны, адреса, коды от домофона и суммы трат за последние полгода.

Напомним, тем временем весной «Роскомсвобода» и «Сетевые свободы» организовали совместную подачу коллективного искового заявления против компании «Яндекс» и ​​ООО «Яндекс.Еда», чтобы привлечь к ответственности сервис за халатное обращение с персональными данными 58 тыс. пользователей. По нашему мнению, каждый заявитель должен получить компенсацию в размере 100 тыс. руб. Штраф в 60 тыс. руб. не принесёт никакой сатисфакции пострадавшим пользователям и, к сожалению, никак не заставит компанию лучше защищать приватность клиентов.

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